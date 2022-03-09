Чем геометричнее и проще форма, тем легче будет вписать её в гардероб. Выбираем сумку на весну-2022

Обновляем весну модной сумкой. В ней – новые цели и мечты. Среди аппетитных трендов – багеты. Модель, напоминающую хрустящий французский хлеб, вывела в свет Сильвия Вентурини-Фенди. Славу принесла героиня нашумевшего сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Сегодня без желанной классики не обходится вкусная жизнь. Достаточно добавить перчинку.

Анна Ботян, стилист: Стильный лайфхак, рекомендую. Если у вас есть одна сумка, которой вы пользуетесь ежедневно, можно разнообразить ваш образ. Самый бюджетный вариант – это повязать на нее платок. Голубая сумочка с ярким красным платком – сразу по-другому смотрится образ. Вбирайте с минимальным количеством принтов. Второе, чтобы принты были не цветы – геометрические, в виде надписей, брендов. Это всегда смотрится очень стильно .

Насыщают будни звезд и сумки-пельмешки. Смягчают строгий образ, добавляют «лайта». И наоборот: сумки жесткой конструкции идеально вписываются в расслабленный стиль. Собирают с мыслями, настраивают на подвиги. Играйте на контрастах. Добавляйте огня.

Анна Ботян: Как выбрать максимально универсальную сумку? Чем геометричнее и проще форма, тем проще будет вписать эту сумку в гардероб. Например, прямоугольную, круглую, овальную или квадратную. Если вы выбрали базовую сумку, еще можно выбрать колорблоки – это тоже тренд сезона, весны 2022 года. Это когда в одной сумке сочетается несколько цветов. Вам будет проще такую сумку сочетать. Например, на нашей сумочке сегодня желтый, красный, голубой цвет. Можно смело эту сумку внедрять в гардероб, в котором есть голубой, желтый, красный.

Любимица Жаклин Кеннеди. Фишка хиппи. Комфортная и вместительная. Сумка-хобо – на пьедестале весны. Без мягких шопперов немыслимы городские прогулки, а миниатюрная версия зажжет любую вечеринку. Интересно, что легенда моды обязана бродячим американским рабочим, которые в XIX веке носили вещи в свободном мешке. Эволюция в самое сердце.

Анна Ботян:

Еще одна из популярных форм и очень универсальных – размер в стиле портфеля. Если вы регулярно ходите в офис, работаете с ноутбуком – это очень удобный размер. На нашей девушке сегодня довольно простое платье, но объемная сумка в цветовом решении колорблок очень стильно смотрится.

Широкие ремешки и цепи также в почетном списке. Что сказать, сумок много не бывает. Разные, как дамский настрой и характер. Выбирайте визитку.