«Безответственность полнейшая». Лукашенко высказался по поводу медленных темпов лесовосстановления в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень медленно идет лесовосстановление. Надо каждый клочок пустующих земель занять лесами. Я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленно. И бывшие фермы, вокруг агрогородков, крупных деревень, которые сохранятся и в будущем. Где водонапорные башни были, мехдворы, а сейчас их нет. Молочно-товарные фермы, фермы откорма [бывшие – прим. БЕЛТА]. Сколько у нас пустующих таких земель! Тысячи и тысячи [гектаров – прим. БЕЛТА]. Почему мы там, где запросто без больших затрат можно высадить лес, этим не занимаемся?! А если и занимаемся, то спустя рукава.

Глава государства напомнил и о поручении производить лесопосадки, высаживать кустарники вдоль дорог, где в свое время были убраны лесополосы на сотни метров. Александр Лукашенко также заметил, что качество лесовосстановления отвратительное.

Александр Лукашенко:

Это, насколько я понимаю, бывая в лесах. И там, где, вы знаете, я бываю. Там, знаете, от балды. Там никто не был из ваших специалистов. Никто не сказал тому механизатору, который рыл там эти «окопы» для того, чтобы высадить лес. Никто им не сказал, как надо этим заниматься. Безответственность полнейшая. Этому надо положить конец.

Глава государства подчеркнул персональную ответственность за этот вопрос председателя Комитета госконтроля.

Александр Лукашенко:

Посмотрите все, о чем я сказал, и спросите. Не сделают – до свидания! Дисциплину надо подтягивать. Разболтались дальше некуда. Больше в Украине воюют языком, чем занимаются своей страной. Так вот чтобы войн не было на территории Беларуси, надо экономику крепить свою.