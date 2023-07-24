«Это надо прекратить, и все страны на это нацелены». Георгий Гриц о бесконтрольной эмиссии доллара

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я думаю, представители западного мира с трудом могли предположить, что с такой легкостью противостоять и находить новые возможности, новые перспективы, переориентироваться на другие рынки найдут возможности Республика Беларусь и Российская Федерация. То есть план, который был изначально – уничтожить экономически эти государства – в итоге не был реализован.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Тут вопрос идет сегодня о борьбе цивилизаций. Цивилизации уничтожить за год-два в принципе невозможно. Да, были такие примеры, римская, та же американская еще до экспансии конкистадоров. В принципе, это так быстро не решается, тем более, что Россия и ЕврАзЭС, Союзное государство, не надо забывать об этой структуре, оно достаточно имеет большой потенциал, исторический базис. Во-вторых, это люди, ментальность людей. Поэтому, я думаю, эти ожидания были заранее обречены на провал. Другое дело, что у Запада по большому счету не было альтернатив. Им надо было инспирировать вот этот передел рынка или процесс, или ситуацию в Украине, просто чтобы отсрочить свою гегемонию на планетном уровне. Поэтому это вопрос к геополитике и вопрос к ШОС. Надежда Сасс:

Но мы не можем игнорировать тот факт, что деньги правят миром, нравится нам это или нет, и я думаю, что у доллара в ближайшем перспективе появится серьезный конкурент. Георгий Гриц:

Давайте процитируем фильм «Брат». Правда правит миром, не деньги. Деньги – это вот те западные цены, все покупается, все продается. Как раз ШОС направлена на другое, на другое философское понимание, осмысление жизни. Деньги – тупиковый путь цивилизации. Надежда Сасс:

Я с вами совершенно согласна. О новой валюте, которая сможет составить конкуренцию знаменитому зеленому доллару.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Это вопрос довольно сложный и в целом дискуссионный, потому что пришло время появления новых валют, которые могли бы потеснить доллар, даже не столько сам доллар, сколько его гегемонию. Вопрос в том, какие валюты составят конкуренцию, будут ли это валюты традиционные, много говорят сегодня об юане, или это будут какие-то новые валюты, которые собираются, например, в качестве инициативы для пока еще внутренних взаиморасчетов создать, например, страны, входящие в БРИКС. Будущее покажет. Но важно понимать, что на протяжении длительного времени экономика мировая подстраивалась и затачивалась именно под доллар. И в некоторых отраслях все механизмы взаиморасчетов, все механизмы финансовых потоков заточены на доллар. Заменить доллар на евро в этих отраслях, например, невозможно – посыпется вся система. Например, нефтегазовая область. Поэтому очевидно, что этот процесс объективен и неизбежен. Идти он будет, потому что это историческая неизбежность. Но идти будет трудно, возможно, медленно. И впереди у нас большие бои с долларом, потому что доллар, несмотря на всю его надутость и необеспеченность в целом, он сдавать позиции так просто не будет.