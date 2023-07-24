Андрей Манойло: Беларусь не просто оживит ШОС, но и придаст новый импульс
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
ВВП стран-участниц ШОС. Андрей Викторович, хотела бы услышать ваш комментарий касаемо тех данных, которые мы имеем на данный момент.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Данные, конечно, впечатляющие. Здесь ключевым вопросом является то, как эти ресурсы организация может использовать в интересах стран и ее участников. Потому что само по себе ВВП мало что означает. Это некие потенциальные возможности. Соответственно, ШОС позволяет довольно большое количество из этих ресурсов действительно использовать. Для этого надо активизировать те механизмы, которые заложены в этой международной организации.
Я полагаю, что Беларусь станет таким движком для активизации этих механизмов, значит, новой струей, которая, может быть, и не просто оживит ШОС, причем оживит настолько, что многоуважаемый президент Токаев, очень уважаемый мной, поменяет свое мнение на реализацию экономических проектов, но и придаст какой-то новый импульс, то есть перестроит их возможное мышление и деловой подход. И я уверен в том, что результаты как раз членства Беларуси мы увидим в самое ближайшее время.
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