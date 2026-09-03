ЗВР позволяют эффективно амортизировать внешние шоки и минимизировать последствия мировых кризисов, помогая государству стабильно выполнять свои социальные обязательства и защищать внутренний финансовый рынок от резких потрясений.
Россия с 1 сентября начинает массовое внедрение цифрового рубля.
Доллар повысился в цене на +0.0278.
Доллар и юань стали дешевле на торгах 27 мая.
Российский рубль продолжает дорожать.
Хранить валюту в условиях глобальной инфляции не всегда выгодно, ведь доллар также теряет покупательную способность. Поэтому ставка сделана на укрепление рубля и создание привлекательных условий для сбережений.
«Доллар будет падать».
Золотовалютные резервы – важнейший индикатор. Они необходимы государству для решения важнейших задач от обеспечения внутренней стабильности до успешного участия в международной торговле.
Это будет площадка не только для инвестиций, но и для ознакомления с существующими финансовыми услугами.
Противники этого решения проводили многотысячные акции протеста. По их мнению, финансовая реформа может привести к росту цен и ограничить экономический суверенитет страны.
«Может быть, это не будет та единая валюта, типа как евро или какая-то другая денежная единица. Это будет, скорее, наднациональная валюта, единица, которая будет рассчитываться или к которой будут привязаны национальные валюты».
Люди выступают за сохранение национального лева, требуя отставки правительства.
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