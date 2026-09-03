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Новости по тегу #Валюта

Плюс 1 млрд долларов за месяц! Золотовалютные резервы Беларуси достигли 15 млрд 243 млн долларов
03 сентября 2026 17:56

Плюс 1 млрд долларов за месяц! Золотовалютные резервы Беларуси достигли 15 млрд 243 млн долларов

Россия, Индия, Китай: какие страны активно внедряют цифровые валюты?
25 августа 2026 16:42

Россия, Индия, Китай: какие страны активно внедряют цифровые валюты?

Доллар и юань подорожали, российский рубль убавил в цене на торгах 2 июня
02 июня 2026 11:41

Доллар и юань подорожали, российский рубль убавил в цене на торгах 2 июня

Доллар подешевел, курс российского рубля вырос – итоги торгов 27 мая
27 мая 2026 12:35

Доллар подешевел, курс российского рубля вырос – итоги торгов 27 мая

Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая
20 мая 2026 11:54

Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая

За счёт каких механизмов удалось совершить разворот от валюты к белорусскому рублю? Ответили в Нацбанке
13 февраля 2026 06:07

За счёт каких механизмов удалось совершить разворот от валюты к белорусскому рублю? Ответили в Нацбанке

Что будет с долларом? Прогноз доктора экономических наук
29 декабря 2025 18:07

Что будет с долларом? Прогноз доктора экономических наук

ЗВР Беларуси обновили исторический максимум. Для чего они нужны стране – разбираемся
05 ноября 2025 17:24

ЗВР Беларуси обновили исторический максимум. Для чего они нужны стране – разбираемся

В декабре Белорусская валютно-фондовая биржа запустит финансовый маркетплейс
22 октября 2025 13:40

В декабре Белорусская валютно-фондовая биржа запустит финансовый маркетплейс

Болгария присоединится к еврозоне с 1 января 2026 года
09 июля 2025 06:47

Болгария присоединится к еврозоне с 1 января 2026 года

ЕАЭС рано или поздно придёт к единой валюте – Козлов
30 июня 2025 16:47

ЕАЭС рано или поздно придёт к единой валюте – Козлов

В Болгарии проходят массовые акции протеста против введения в стране евро
30 июня 2025 05:54

В Болгарии проходят массовые акции протеста против введения в стране евро