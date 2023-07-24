Лидеры уборочной определились сразу в двух регионах Беларуси. Как чествовали первых рекордсменов?

Новости Беларуси. Герои нашего времени. На полях появляются свои рекордсмены – лидеры жатвы определились сразу в двух регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области чествовали первого комбайнера-тысячника Сергея Каленковича из Барановичском района. А в Минской области определился первый экипаж в стране с двухтысячным намолотом. Горячая пора аграриев в кадре наших корреспондентов.

Новый рекорд – на счету аграриев Минской области уже 2 000 намолоченного и перевезенного золота полей. Комбайнер и водитель из Клецкого района покорили новый двухтысячный рубеж. Работают они на полях хозяйства «Кухчицы». Сейчас там убирают озимую пшеницу, которой с гектара получают по 77 центнеров. Чуть меньше была урожайность озимого ячменя. Его собрали 3 700 тонн. Большинство зерна прошло через комбайн Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского. Трудовому дуэту не один год. Лучшее их достижение было отмечено в 2020-м году. Тогда экипаж намолотил 4 500 тонн.

Первая 1 000 в первом регионе. Практически погодная аномалия – в северном Барановичском районе чествуют первого комбайнера-тысячника Брестской области. С 12 лет Сергей Каленкович погрузился в труд аграриев, а до штурвала комбайна дорос ровно 15 лет назад. Рекордсменом жатвы родного хозяйства «Барановичская птицефабрика» механизатор становится не впервые. Дело в трудолюбии. В горячую пору на сон оставляет не более пяти часов.

Сергей Каленкович, старший комбайнер сельхозпредприятия «Барановичская птицефабрика»:

Столько лет проработав, как некоторые говорят, этих грамот – хоть комнату обклей. И в рамках, и кожаных переплетах разных. И на комбайнах, и на посевных, и на доработке. С одной стороны, да, и любовь и к работе, и к технике, к хозяйству, потому что сам отсюда.

В этот же день еще 1 000 в Брестской области, только на отечественном комбайне КЗС-12 «Гомсельмаша», намолотил экипаж из Столинского района. Механизатор Владимир Веренич за штурвалом 16-й уборочный сезон. В тандеме с помощником Константином Малеем шестой. Экипаж работал до полуночи – на выходные прогнозировали дождь. А потому за рабочий день до заветного рубежа намолотили рекордные 237 тонн. Самым важным в работе механизатор называет топливо и погоду. С остальным, признается, можно справиться.

Владимир Веренич, механизатор сельхозпредприятия «Видиборский»:

15-й сезон на комбайне работаю, второй сезон – на новой «двенадцатке». За прошлый год больше чем 2 000 намолотил. Аграрии Брестской области уже убрали без малого пятую часть площадей зерновых. Темпы сдерживает погода. Практически на четверть в регионе удалось обновить парк зерноуборочной техники – только в 2023 году в поля вышли 190 новых комбайнов. Каждый день аграрии прибавляют 5-6 %.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

23 % сегодня обновление новых комбайнов, то есть это простои и потери минимальные. Конечно, механизаторские кадры, в руках которых и наладка, и работа машины, и, конечно, трудолюбие. Нам нужна только погода, потому что мы готовы к уборочной.