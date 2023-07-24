Какие нарушения водителей авто самые частые? Провели рейд с ГАИ и узнали

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий в мире становятся более миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы или остаются инвалидами. При этом более половины всех смертей в результате ДТП приходится на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

В Беларуси за 10 лет, с 2013 по 2022 годы, в авариях погибли более 6 000 человек. Это, что называется, о грустном. Хорошая новость в том, что печальная статистика из года в год заметно снижается. Например, по сравнению с показателем 2021 года, смертность на дорогах столицы уменьшилась на 50 %. Но до идеального состояния дорожного движения, при котором погибшие отсутствуют вовсе, конечно, еще далеко. И причина этому очевидна – тотальное несоблюдение ПДД. Причем, речь не только о грубых нарушениях правил, но и о, казалось бы, незначительных проступках, которые влекут за собой тяжкие последствия.

Сергей Шуманский:

Наверняка каждый из водителей хоть раз да превышал разрешенную скорость на десяток-другой километров, не пристегивался ремнем безопасности сам и закрывал глаза на не пристегнутых пассажиров. И уж точно каждый столичный автолюбитель позволяет себе нарушить правила парковки и стоянки. Таковы условия большого города, скажут многие. Только вот инспекторы ГАИ так не считают. Известная до крови из ушей фраза про то, что ПДД написаны кровью, – это не для красивого словца. Вообще, слова малоэффективны для нарушителей правил дорожного движения, особенно если речь идет о самых злостных представителях. Это как раз те случаи, когда инспекторы от профилактики переходят к интенсивной терапии. Благо, Административный кодекс позволяет индивидуально подбирать эффективность лечения.

Некоторые люди боятся летать на самолетах, хотя процент аварий в воздухе ничтожно мал по сравнению с количеством ежедневных рейсов по всему миру. И эти же люди спокойно садятся за руль своих авто, не думая, что слева или справа может ехать пьяный или просто неадекватный водитель. А, что еще хуже, эти самые люди порой и сами пренебрегают правилами дорожного движения. Тем самым становятся виновниками аварий.

Вот, например, недавнее происшествие на столичной улице Кропоткина. 51-летняя белоруска из-за невнимательности совершила наезд на впереди стоящую женщину. От полученных травм та скончалась на месте происшествия. К слову, именно наезд на пешеходов остается самым распространенным ДТП. Об этом говорит и статистика: 43 % от общего числа аварий на дорогах столицы.

Андрей Колесников, инспектор спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Не каждый водитель знает, какие должны быть требования к безопасному проезду пешеходного перехода. В связи с последними изменениями предоставлять преимущество необходимо, если пешеход приблизился к вам ближе, чем на две полосы движения. Статистика требует решительных мер, а потому в столице регулярно проходят масштабные рейды, в ходе которых сотрудники ГАИ преграждают дорогу людям, садящимся за руль без техосмотра, или под градусом, или без прав. А порой и все вместе. Столичный проспект Победителей. Вечер, будний день. Минчане разъезжаются по домам после тяжелого трудового дня и расслабляются, порой закрывая глаза на ПДД.

– Откуда выехали вы?

– Со стоянки.

– А с какой стороны вы выехали, каким образом? Там же кирпич находится.

– Разве? Извините.

– Там находится заезд на парковку, даже отсюда виден кирпич, а здесь выезд. В вашем случае там оказался выезд. Что с ребенком? Детское кресло есть какое-то или не какое-то? Пойдемте вас накажем за что-нибудь, согласны?

– Согласен.

Тут к гадалке не ходи – встреча с сотрудником ГАИ при таких обстоятельствах сулит лишь одно: придется раскошелиться. Протокол составлен, штраф выписан. Возможно, хоть это станет триггером для нарушителя, чтобы понять, что дорога детства должна быть безопасной. Кстати, о детях. За первое полугодие 2023 года в столице зарегистрировано 40 автоаварий с участием несовершеннолетних. Всего 42 пострадавших ребенка, четверть из них как раз и находились в салоне авто в качестве пассажиров. А еще четверть двигались на велосипеде.

Подобные происшествия происходят почти каждую неделю, но все же первое непочетное место в рейтинге нарушений – у владельцев четырех колес. Они превышают скорость, ездят в алкогольном опьянении и не обременяют себя заботами о получении прав. Не соблюдают разметку, а красный для них – почти зеленый. Вот, как, например, для этого лихача.

– Спецподразделение ГАИ, капитан милиции Захаров. Вы проехали на запрещающий сигнал светофора. Посмотрим вас по базе, любитель ли вы нарушать.

– Нет, не люблю. Я водитель не нарущающий. Ну, это как посмотреть. Согласно базам дорожных инспекторов, ни много ни мало – 36 нарушений. Самого виновника происходящего эта цифра как будто удивила – Это все я?

– Да, это все вы. Теперь водителю легковушки нужно будет заплатить штраф.

Раскошелиться придется и этому автовладельцу. К слову, он и не должен управлять машиной: прав у него нет и никогда не было. По крайней мере категории B. А вот на управление трактором – пожалуйста. Только вот на стальном пахаре по столичным магистралям ездить негоже. Потому в приоритете немецкая легковушка, хоть и старенькая, но дань моде. Протокол составлен, машина отправится отдохнуть на штрафстоянку. Точку в истории тракториста на иномарке поставит алкотестер.

Оказался трезв как стеклышко, но все равно до дома придется пройтись пешком.

Как и этой автоледи, которая потеряла счет дням, а точнее – месяцам. Уже как год водительское удостоверение женщины недействительно, но такую мелочь она не заметила. Говорит: ездит крайне редко. Штраф от 5 до 20 базовых величин. Сейчас мы посмотрим вашу историю, поближе познакомимся. И дальше примем решение. Если вы в течение года попадаетесь за такое же нарушение, будет штраф от 20 до 50 базовых величин и возможен административный арест до 15 суток. Всего трехчасовая проверка на столичных дорогах показала – таких бесправников десятки, и все спокойно ездят, проскакивают на запрещающие сигналы светофора, превышают скорость и объезжают пробки по тротуарам. В итоге – страшные аварии, тяжело раненые и погибшие.

В феврале на улице Притыцкого автомобиль столкнулся с осветительной мачтой: водитель погиб. Техосмотр – больная тема и для водителей авто. Рейд показал, что у каждого второго нет допуска к участию в дорожном движении.

– Техосмотр есть? Не успел? С какого числа? С 2011 года?

– Техосмотр есть?

– А за техосмотр меня сегодня уже останавливали.

– В один день можно несколько раз штраф получить. Замечание устное вам, счастливого пути.

Еще одно распространенное нарушение – непристегнутый ремень безопасности. Как говорят сотрудники ГАИ, ремень – это как минимум одна спасенная жизнь. Этот механизм считается самым надежным средством, которое способно удержать человека при внезапном торможении или аварии. Такого мнения придерживаются далеко не все владельцы авто. Статистика удручает, инспекторы за полчаса составили сразу несколько протоколов.

Каюсь, была невнимательной. Поздний вечер, еду с работы, устала. Но вежливый инспектор ГАИ обратил мое внимание и сделал предупреждение. Справедливости ради надо сказать, что примерные водители тоже нашлись, и их немало.

Здравствуйте. Спецподразделение ГАИ города. Документы, пожалуйста. Держите, счастливого пути.