«Это как метка». Как выглядит карта поляка и почему она посягает на территориальную целостность Беларуси?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А как лишать гражданства тех, которые не заслуживают зваться белорусами, и что делать с картами поляка? Президент очень дипломатично отметил, чтобы не обижать никого, а ведь мне очень понравилось, что этот вопрос поднимают обычные люди. Им карты поляка не надо, они здесь свою Европу строят, своими руками и трудом. А карты поляка – это бонусы, кредиты и так далее. Ужиком, ужиком, как ты говоришь. Нет, это уже все прошло. Вот оно, гражданское общество, мы поняли, что мы своими руками здабудзем сабе волю, долю, шчасце і багацце. И очень приятно, что про брестских чиновников так не было сказано, а вот про гродненских – у них еще в карманах карты поляка остались. Я понимаю, когда обычный работяга с картой поляка, чтобы какой-то кредит легче взять, но ты же, когда чиновник, должен не за Бугом или за бугром искать счастье. Ты должен на своей должности делать счастье здесь, создавать страну, которая должна всех устраивать. В твоих руках сделать лучше, а не искать там.

Карта поляка – типа этническая принадлежность к Польше.

Слушайте, полякам, евреям, русским и украинцам больше всего в Беларуси удобней. Ведь у нас достаточно съездить в Ивье. В архитектуре отражена наша многовекторность, многоконфессиональность, любовь друг к другу. Гродно тоже – фестиваль музыкальных национальных культур. Мы декларируем миру, что здесь родной дом для всех. Я читал, как в Средневековье гнали евреев. Где они нашли прытулак? Под белорусской хатой. И татары до этого появились.

Григорий Азаренок, СТВ:

А далеко от карты поляка у госслужащего, например, до ордена Иуды?

Евгений Пустовой:

Григорий, это ты раздаешь ордена Иуды!

Григорий Азаренок:

Я вот думаю, далекий ли там путь.

Евгений Пустовой:

Не знаю, но, может быть, они ошиблись и вернут. Это же не партбилет, за него не надо стоять. И еще очень важно: карта поляка – это же такая геополитическая игрушечка, маленький шажок возвращения найлепшай Рэчы Паспалітай Польскай. То есть, ага, вы тут поляки все, значит мы имеем право забрать вас под патронаж Order Białego [Орден Белого Орла – старейший польский орден – прим. ред.]. Но я хочу еще раз напомнить варшавским властям…