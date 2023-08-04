Пустовой о событиях 2020-го: «Тогда высшие силы, Бог вмешался, потому что за Беларусью пала бы и Россия»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

На улицы тогда вышли не сторонники предавшего их штаба беглой верхушки, а тогда это был цивилизационный надлом. Дальше куда Беларусь двигается? Или по своему пути, чтобы по нашим ухоженным дорогам ездили комбайны, или же танки – вот это был тогда выбор. А насчет выборов как электоральной кампании я скажу так, я просто был там, внутри, 8 августа. Еще белорусский народ не сделал свой выбор, еще в ЦИКе не подсчитаны голоса. И эта Немига, эти сигналы, сирены. И идут две бабушки, которые остались бы там, на бочине истории, если бы пришли те, просвещенные в белых браслетах. И они говорят: что случилось, чего? И надменный урбанист на велосипеде отвечает: это Лукашенко в последний путь провожают. Это еще, прошу заметить, 8 августа было.

9 августа съехалась ватага журналистов, как будто на международный саммит, сейчас будут заявления. Они тоже приехали, как между собой говорили, провожать в последний путь последнего диктатора Европы. Это утро 9 августа. То есть уже были сценарии написаны, все подготовлено, а тут бац! И все пошло не так, как должно было быть по их мнению. А пошло по нормальному развитию сценария. И мне кажется, сейчас разберут на цитаты, записывайте. Мне кажется, тогда высшие силы, Бог вмешался, потому что за Беларусью пала бы и Россия. Потихоньку, но пала бы. Россию бы в пучину ввергли! Представляете: украинский фронт и белорусский фронт – разрывайся надвое. Все!

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