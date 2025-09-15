Американские военные атташе на учениях «Запад-2025» – что показали наблюдателям?
Представители 23 государств, в том числе 3 стран НАТО: США, Турции и Венгрии – наблюдают за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025». Сегодня четвертый день союзных маневров, один из основных этапов розыгрыша практических действий на полигоне Борисовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания военных борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Так, на полигоне отработали ряд тактических эпизодов. Беларусь не раз подчеркивала оборонительный характер маневров, демонстрируя западным соседям политику открытости и транспарентности.
Подробности в материале Алеси Ивановой.
На белорусской территории – вражеская коалиция. Противник выдвинул рейдовый отряд, чтобы уничтожить и вывести из строя важные объекты. Но военные рубежи под надежной защитой – союзная разведка готова дать отпор. Все как в реальной жизни, но это лишь розыгрыш боевого эпизода.
На вооружении союзной группировки – авиация, дроны и танки. Чтобы перекрыть пути отхода диверсантам – атакуют из артиллерийских орудий. Операторы беспилотников цель распознают быстро и точно, а значит, наземные подразделения не теряют ни минуты. В арсенале военнослужащих – квадрокоптеры и FPV-дроны.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Если взять уровень повыше, оперативный, стратегический, скажу так, что нам удалось в системе проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Все это – сценарии отражения агрессии. Именно отражения. Ведь, как не раз подчеркивалось, наша главная цель – укрепить свою безопасность: учения носят оборонительный характер. Убедиться в этом могли практически все. Еще в декабре прошлого года 56 государств ОБСЕ получили уведомление о проведении учений. А представители стран-участниц Венского договора – приглашения: наблюдать. Например, на полигон под Борисовом приехал атташе по вопросам обороны при посольстве США в Беларуси.
Увидеть своими глазами стратегическое учение на полигон прибыли представители более чем 20 стран. В их числе и три государства-участника НАТО. Порядка 150 журналистов буквально с колес писали тексты и выходили в эфиры. Однако такой открытый подход, увы, оценили не все. Особенно резко отреагировала Польша, заявив о переброске своих контингентов и войск к границам нашей страны, а также о проведении своих собственных военных маневров. За разъяснениями к Варшаве обратилось военно-политическое руководство Беларуси.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
К чести сказать, что в установленный срок военно-политическое руководство Польши дало ответ о параметрах проводимого учения и разъяснило нам все наши потребности и нюансы. Это свидетельствует о чем? О том, что у нас есть направления конструктивного разговора. В дополнение к нашей помощи противовоздушной обороне Республики Польша в идентифицировании БПЛА я могу говорить о том, что мы идем в нужном направлении, конструктивном, и выстраивании профессионального диалога.
Конструктивный диалог, впрочем, Беларусь готова поддерживать всегда. Вспомнить хотя бы шаги навстречу западным соседям, когда было принято решение перенести все мероприятия учений вглубь страны или сократить численность войск. Так, в отработке боевых маневров приняли участие порядка 7 тысяч белорусских и российских военнослужащих.
Подробности в видео.
Читайте также:
Литва признала отсутствие провокаций на границе в связи с учениями «Запад-2025»
На учении «Запад-2025» военнослужащие на высоком уровне взаимодействуют при применении БПЛА
Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025»