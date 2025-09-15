Американские военные атташе на учениях «Запад-2025» – что показали наблюдателям?

Представители 23 государств, в том числе 3 стран НАТО: США, Турции и Венгрии – наблюдают за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025». Сегодня четвертый день союзных маневров, один из основных этапов розыгрыша практических действий на полигоне Борисовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания военных борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Так, на полигоне отработали ряд тактических эпизодов. Беларусь не раз подчеркивала оборонительный характер маневров, демонстрируя западным соседям политику открытости и транспарентности. Подробности в материале Алеси Ивановой.

На белорусской территории – вражеская коалиция. Противник выдвинул рейдовый отряд, чтобы уничтожить и вывести из строя важные объекты. Но военные рубежи под надежной защитой – союзная разведка готова дать отпор. Все как в реальной жизни, но это лишь розыгрыш боевого эпизода. На вооружении союзной группировки – авиация, дроны и танки. Чтобы перекрыть пути отхода диверсантам – атакуют из артиллерийских орудий. Операторы беспилотников цель распознают быстро и точно, а значит, наземные подразделения не теряют ни минуты. В арсенале военнослужащих – квадрокоптеры и FPV-дроны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Если взять уровень повыше, оперативный, стратегический, скажу так, что нам удалось в системе проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Все это – сценарии отражения агрессии. Именно отражения. Ведь, как не раз подчеркивалось, наша главная цель – укрепить свою безопасность: учения носят оборонительный характер. Убедиться в этом могли практически все. Еще в декабре прошлого года 56 государств ОБСЕ получили уведомление о проведении учений. А представители стран-участниц Венского договора – приглашения: наблюдать. Например, на полигон под Борисовом приехал атташе по вопросам обороны при посольстве США в Беларуси. Увидеть своими глазами стратегическое учение на полигон прибыли представители более чем 20 стран. В их числе и три государства-участника НАТО. Порядка 150 журналистов буквально с колес писали тексты и выходили в эфиры. Однако такой открытый подход, увы, оценили не все. Особенно резко отреагировала Польша, заявив о переброске своих контингентов и войск к границам нашей страны, а также о проведении своих собственных военных маневров. За разъяснениями к Варшаве обратилось военно-политическое руководство Беларуси.