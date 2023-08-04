Дзермант: я смотрю на Лукашенко как на воплощение народного вождя, он не оторвался от народа

Алексей Дзермант, политолог:

Я смотрю на Александра Лукашенко как на воплощение народного вождя, что-то очень традиционное для восточных славян. Действительно, он вышел из народа, он остается вместе с ним, не выстроил никаких непроницаемых барьеров, не оторвался от него. Да и в принципе белорусская модель строится где-то на преемственности с советской политической культурой. Партизанский класс управленцев очень повлиял. Кто такие партизаны? Те же самые выходцы из народа, которые воевали, потом стали руководителями, потом вместе с большой Россией восстанавливали страну при помощи специалистов из России. Но при этом пытались быть руководителями для всех.

Лукашенко действительно наследник, продолжатель этой самой традиции. И я считаю, это нормально. Потому что если мы посмотрим на то, во что превратилась власть в Украине, этот олигархат, который как плесень, как опухоль разъел Украину изнутри и довел до краха, это, конечно, антипример. Хотя стартовые позиции у нас были одинаковые. Но украинцы пошли путем европейского, западного соблазна, с одной стороны, начали разворовывать собственное государство и в итоге довели его до краха. И создали ситуацию, когда иммунитет к национализму, к этой бандеровщине ослаб. И вот этот рак уже начал разъедать общественное, народное тело Украины. Вот до чего они сейчас дошли.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все придурки, которые заявляют, что какие-то хозяйства неэффективные, еще что-то, Батька говорил: именем революции телят спасти! То есть никаких этих фондовых, фьючерсных экономических понятий быть не должно. Должен везде в центре стоять человек.

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