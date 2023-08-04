Замминистра спорта РФ: мы ожидаем от Игр стран СНГ накал страстей, новых рекордов, в том числе и мировых

Алексей Морозов, заместитель министра спорта Российской Федерации:

II Игры стран СНГ, я очень рад, что они происходят в Минске. Российская делегация одна из самых больших на этих Играх, мы примем участие во всех видах спорта, которые здесь представлены. Мы ожидаем от этих Игр накал страстей, новых рекордов, в том числе и мировых. Я думаю, что ребятам, молодым спортсменам, есть что показать. Я очень рад, что российские спортсмены, специалисты, тренеры, врачи увидят всю Беларусь. Потому что будет проводиться в 11 городах, думаю, что смогут каждым уголком насладиться. Это будет хорошее зрелище для зрителей, потому что соревнования будут на самом высоком уровне.