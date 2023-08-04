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Замминистра спорта РФ: мы ожидаем от Игр стран СНГ накал страстей, новых рекордов, в том числе и мировых

04 августа 2023 17:33
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Минск и все города, где будут проходить II Игры стран СНГ, продолжают встречать гостей из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замминистра спорта РФ: мы ожидаем от Игр стран СНГ накал страстей, новых рекордов, в том числе и мировых-1

Прибывают последние делегации. Сегодня, 4 августа, в белорусскую столицу прилетели официальные представители Пакистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. К слову, представительство последней одно из самых многочисленных. Из более чем 2 тысяч спортсменов, 408 – российские.

Замминистра спорта РФ: мы ожидаем от Игр стран СНГ накал страстей, новых рекордов, в том числе и мировых-3

Алексей Морозов, заместитель министра спорта Российской Федерации:
II Игры стран СНГ, я очень рад, что они происходят в Минске. Российская делегация одна из самых больших на этих Играх, мы примем участие во всех видах спорта, которые здесь представлены. Мы ожидаем от этих Игр накал страстей, новых рекордов, в том числе и мировых. Я думаю, что ребятам, молодым спортсменам, есть что показать. Я очень рад, что российские спортсмены, специалисты, тренеры, врачи увидят всю Беларусь. Потому что будет проводиться в 11 городах, думаю, что смогут каждым уголком насладиться. Это будет хорошее зрелище для зрителей, потому что соревнования будут на самом высоком уровне.

# Игры стран СНГ

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