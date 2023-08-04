Закулисье подготовки открытия II Игр стран СНГ. Узнали о сюрпризах на церемонии
Если театр начинается с вешалки, то спортивный мультифорум – с церемонии открытия, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. На Олимпийских играх к этому фрагменту спортивного праздника начинают готовиться с момента, когда страна официально получает разрешение принять главные игры четырехлетия, то есть за четыре года.
У Беларуси богатый опыт приема самых разнообразных спортивных форумов, поэтому нам достаточно хорошей координационной работы группы профессионалов. Ко II Играм стран СНГ уже почти все готово, и полным ходом идет репетиция церемонии открытия. Конечно, многое пока закрыто для широкого зрителя, но не будь мы СМИ... Мы смогли приоткрыть край плотного репетиционного полотна кулис, и вот что мы увидели.
Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
В легкоатлетическом манеже на базе БГУФК проходят сводные репетиции открытия II Игр стран СНГ уже с 4 июля. А до этого еще весной более 15 коллективов получили технические задания и отрабатывали на местах. С утра до вечера идут репетиции каждый день. О более детальном подходе к мероприятию спросили у второго режиссера.
Божена Нюшкова, второй режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ:
Мы будем делать прямые включения с основных площадок из разных точек нашей республики. Которые будут принимать Игры СНГ.
– Это будет сразу или поэтапно?
– Поэтапно. У нас будет благословение стихией. Каждая стихия будет благословлять наших спортсменов. Мы погрузились в мифологию, в историю возникновения Олимпийских игр.
– Я знаю, что у вас тут, как в 1980-е мишка поразил публику и сейчас в воспоминаниях. Тоже что-то надумали?
– Да. Мы возрождаем наш художественный фон. У нас более 250 волонтеров, они будут создавать цветными коробами рисунки, фразы. Но это тайна. Что конкретно, я вам не скажу. Основная идея принадлежит Александру Вавилову. Он наш главный режиссер и идейный вдохновитель.
Александр Вавилов, главный режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ:
Здесь будет один большой сюрприз. Я немного суеверен. Этот сюрприз еще в нашей стране не показывали. Мы вернулись к традиционным вещам и открыли для себя, что это очень интересно, молодо и свежо. Это художественный фон, который вы видели. Представьте себе, студенты всего лишь второго курса восстанавливали это из собственной головы, задумки. Вы это видели. Мы надеемся, что это получится.
– Вы получаете удовольствие или трудитесь?
– Конечно, вечером я вспоминаю о том, что был очень трудный день. Я не засыпаю, потому что раскладываю по полочкам день следующий. Я очень волнуюсь.
Это короб, который мы крутим. Из всего художественного фона у нас получаются буквы, когда мы его переворачиваем. Когда это происходит в массовом коллективе, очень интересно выглядит.
Анастасия Лашук, студентка Минского городского педагогического колледжа:
Нас пригласили из колледжа поучаствовать в данном мероприятии. Это довольно интересно, потому что приобретаются новые знакомства, интересно поучаствовать и хорошо провести время.
Дарья Щур, студентка Минского городского педагогического колледжа:
Бывает моментами тяжело, но это быстро решается. На самом деле, ощущения классные. Я уверен, что у нас получится показать это очень красиво и ярко.
5 августа в 17:30 начнется церемония открытия II Игр стран СНГ на «Минск-Арене», где под аплодисменты 15 тысяч зрителей и еще больше, ведь к ним присоединятся и пользователи всех существующих мессенджеров, будет дан старт белорусскому мультифоруму. Остается менее 24 часов. Отметим, что затягивать с торжеством не будут. По-спортивному на мероприятие, говорят, отведено чуть меньше полутора часов.
Ректор БГУФК: 38 спортивных объектов подготовлено ко II Играм стран СНГ (читайте далее).