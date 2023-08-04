Закулисье подготовки открытия II Игр стран СНГ. Узнали о сюрпризах на церемонии

Если театр начинается с вешалки, то спортивный мультифорум – с церемонии открытия, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. На Олимпийских играх к этому фрагменту спортивного праздника начинают готовиться с момента, когда страна официально получает разрешение принять главные игры четырехлетия, то есть за четыре года.

У Беларуси богатый опыт приема самых разнообразных спортивных форумов, поэтому нам достаточно хорошей координационной работы группы профессионалов. Ко II Играм стран СНГ уже почти все готово, и полным ходом идет репетиция церемонии открытия. Конечно, многое пока закрыто для широкого зрителя, но не будь мы СМИ... Мы смогли приоткрыть край плотного репетиционного полотна кулис, и вот что мы увидели.

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

В легкоатлетическом манеже на базе БГУФК проходят сводные репетиции открытия II Игр стран СНГ уже с 4 июля. А до этого еще весной более 15 коллективов получили технические задания и отрабатывали на местах. С утра до вечера идут репетиции каждый день. О более детальном подходе к мероприятию спросили у второго режиссера.

Божена Нюшкова, второй режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ:

Мы будем делать прямые включения с основных площадок из разных точек нашей республики. Которые будут принимать Игры СНГ.

– Это будет сразу или поэтапно?

– Поэтапно. У нас будет благословение стихией. Каждая стихия будет благословлять наших спортсменов. Мы погрузились в мифологию, в историю возникновения Олимпийских игр.

– Я знаю, что у вас тут, как в 1980-е мишка поразил публику и сейчас в воспоминаниях. Тоже что-то надумали?

– Да. Мы возрождаем наш художественный фон. У нас более 250 волонтеров, они будут создавать цветными коробами рисунки, фразы. Но это тайна. Что конкретно, я вам не скажу. Основная идея принадлежит Александру Вавилову. Он наш главный режиссер и идейный вдохновитель.

Начинаем!

Александр Вавилов, главный режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ:

Здесь будет один большой сюрприз. Я немного суеверен. Этот сюрприз еще в нашей стране не показывали. Мы вернулись к традиционным вещам и открыли для себя, что это очень интересно, молодо и свежо. Это художественный фон, который вы видели. Представьте себе, студенты всего лишь второго курса восстанавливали это из собственной головы, задумки. Вы это видели. Мы надеемся, что это получится.

– Вы получаете удовольствие или трудитесь?

– Конечно, вечером я вспоминаю о том, что был очень трудный день. Я не засыпаю, потому что раскладываю по полочкам день следующий. Я очень волнуюсь.

Это короб, который мы крутим. Из всего художественного фона у нас получаются буквы, когда мы его переворачиваем. Когда это происходит в массовом коллективе, очень интересно выглядит.

Анастасия Лашук, студентка Минского городского педагогического колледжа:

Нас пригласили из колледжа поучаствовать в данном мероприятии. Это довольно интересно, потому что приобретаются новые знакомства, интересно поучаствовать и хорошо провести время.

Дарья Щур, студентка Минского городского педагогического колледжа:

Бывает моментами тяжело, но это быстро решается. На самом деле, ощущения классные. Я уверен, что у нас получится показать это очень красиво и ярко.