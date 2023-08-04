Дзермант: в 2020 году у них был план, что Беларусь должна перейти под протекторат западного мира

Григорий Азаренок, СТВ: Битва, которая началась в 2020 году, идет до сих пор, она не заканчивается. Это был первый этап – попытка цветного мятежа, бунт. И мы сейчас уже видим всю картину, которая вырисовывается. Хотели отсечь Беларусь от России, хотели создать фронт от Прибалтики до Ростова и пойти таким мощным западным клином против России. Мы тогда этот план даже на несколько лет, возможно, и отсрочили, благодаря тому, что выстояли.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы понимаем, что все это начиналось раньше – в 2013-2014 годах на Украине, когда удалось провести госпереворот, и по плану следующими должны были быть мы. 2020 год – была поставлена галочка: Республика Беларусь должна перейти под протекторат западного мира, должна быть разрушена. Соответственно, открывается обширный фронт – от Балтики до Черного моря, антироссийский, ну и начинается уже война на расчленение России. То, что мы выстояли, во многом этот план сломали. Да, не до конца, потому что все равно украинскую проблему пришлось бы решать. И Россия пошла на это в 2022 году. К сожалению, наверное, этим всем нужно было заниматься чуть раньше. То есть 2013 год, может быть еще раньше, когда были шансы удержать всю страну. Сейчас мы видим, что она уже по частям разваливается. Тут, к сожалению, приходится иметь дело с тем, что мы имеем.

Григорий Азаренок:

В 2020 году многие и в России нас критиковали, не понимали, а вот Владимир Владимирович Путин сразу четко понял, что к чему. Мы помним, и Росгвардия на границе стояла, если что, если ситуация выйдет из-под контроля, и полная экономическая, политическая, дипломатическая международная поддержка была оказана.

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