«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца

Ксения Худолей, политический обозреватель: Строительство жилья и дорог, полноценная жизнь села и развитие городов-спутников, создание аграрных коопераций – Президент традиционно поднял в послании вопросы, о которых люди могут задумываться каждый день. А чтобы не обойти вниманием ни одну животрепещущую тему, Александр Лукашенко ответил на вопросы из зала. О пугающей войне и необходимых законопроектах, гражданском обществе и территориальном делении, демократии и молодежных мечтах. Кто-то спрашивал о глобальном, кто-то – о личном.

Невозможно переоценить роль матери в воспитании детей, но я сегодня хочу сказать не об этом. Есть еще один человек – и это наши отцы. Наши мужчины самые лучшие, без них не было бы никого и никого не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Спасибо, я тоже к ним отношусь. – Конечно. – Какой я мужик, я же Президент. – Во всем мире День отца отмечается в третье воскресенье, в этом году – 19 июня. Я предлагаю перенести празднование Дня отца, к примеру, на 19 ноября, когда все будут в сборе. Потому что недооценить вклад мужчин невозможно.

Александр Лукашенко: Попробуй угодить женщинам: то требовали в июне, а сейчас уже в ноябре. А если бы вы предложили объединить с Днем Октябрьской революции, было бы тоже неплохо. Я это искренне говорю.

Александр Лукашенко:

Спасибо за ваш вопрос. Что касается первого вопроса, честно говорю – изучим (по Дню отца). Это и в моих интересах в том числе. Думаю, это не проблема, если бы вы у меня спросили сразу: «Когда День отца празднуют». Я, на свой стыд, сейчас бы не ответил, поэтому вы правы, мы как-то не обратили на это внимание. День женщин, не то День матери, мы тут 8 Марта бегаем, прыгаем, из кожи вот лезем, стараемся вам угодить. А когда вы нам стараетесь угодить, я, честно говоря, и не знаю. Слушайте, Наталья Ивановна, какой распущенный у нас актив, я ведь ни на что не намекал, про женщин говоря. Ну слава богу, что веселые хоть.

Что касается вашего второго вопроса. Пресс-секретарь сейчас отвечает у меня за эти вопросы, она слышит его. К ближайшей группе мы вас присоединим. И спасибо вам за такое мнение по Дворцу Независимости, он всегда будет народным.

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