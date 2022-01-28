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«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца

28 января 2022 18:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту. Встреча затронула самые волнующие темы для нашего общества. Глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Строительство жилья и дорог, полноценная жизнь села и развитие городов-спутников, создание аграрных коопераций – Президент традиционно поднял в послании вопросы, о которых люди могут задумываться каждый день. А чтобы не обойти вниманием ни одну животрепещущую тему, Александр Лукашенко ответил на вопросы из зала. О пугающей войне и необходимых законопроектах, гражданском обществе и территориальном делении, демократии и молодежных мечтах. Кто-то спрашивал о глобальном, кто-то – о личном.  

«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца-4

Невозможно переоценить роль матери в воспитании детей, но я сегодня хочу сказать не об этом. Есть еще один человек – и это наши отцы. Наши мужчины самые лучшие, без них не было бы никого и никого не будет.  

«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Спасибо, я тоже к ним отношусь.  
– Конечно.  
– Какой я мужик, я же Президент.  
– Во всем мире День отца отмечается в третье воскресенье, в этом году – 19 июня. Я предлагаю перенести празднование Дня отца, к примеру, на 19 ноября, когда все будут в сборе. Потому что недооценить вклад мужчин невозможно.  

«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца-10

Александр Лукашенко:  
Попробуй угодить женщинам: то требовали в июне, а сейчас уже в ноябре. А если бы вы предложили объединить с Днем Октябрьской революции, было бы тоже неплохо. Я это искренне говорю.  

«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца-13

И еще, Александр Григорьевич, у меня есть мечта: посещение Дворца Независимости. К примеру, они могли бы присоединиться к делегации от Витебского государственного медицинского университета.  

«Это и в моих интересах в том числе». Лукашенко ответил на вопрос о праздновании Дня отца-16

Александр Лукашенко:  
Спасибо за ваш вопрос. Что касается первого вопроса, честно говорю – изучим (по Дню отца). Это и в моих интересах в том числе. Думаю, это не проблема, если бы вы у меня спросили сразу: «Когда День отца празднуют». Я, на свой стыд, сейчас бы не ответил, поэтому вы правы, мы как-то не обратили на это внимание. День женщин, не то День матери, мы тут 8 Марта бегаем, прыгаем, из кожи вот лезем, стараемся вам угодить. А когда вы нам стараетесь угодить, я, честно говоря, и не знаю. Слушайте, Наталья Ивановна, какой распущенный у нас актив, я ведь ни на что не намекал, про женщин говоря. Ну слава богу, что веселые хоть.  

Что касается вашего второго вопроса. Пресс-секретарь сейчас отвечает у меня за эти вопросы, она слышит его. К ближайшей группе мы вас присоединим. И спасибо вам за такое мнение по Дворцу Независимости, он всегда будет народным.  

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