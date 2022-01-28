Лукашенко: учения нам покажут, где нам надо сосредоточить минимум Вооружённых Сил. Нам придётся прикрывать наш южный фланг

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрицать милитаризацию мировой карты и, в частности, наших внешних рубежей по меньшей мере несерьезно. Кризис ресурсов, сил, а также обмельчание политических лидеров Запада – все это делает военные угрозы не формальностью, а суровой реальностью. И защищать свою страну – единственно верное решение. Но готовы ли мы к этому? Это один из трех главных вопросов Президента к белорусам, прозвучавших сегодня.

Ксения Худолей, политический обозреватель: На авансцену народных чаяний выходит внешняя повестка. Слово «война» и производные в Сети заставляют людей задаваться пугающими вопросами. Президент, опережая их, дал ответ. Не только белорусам, но и тем, кто этой войной их пугает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим (читайте далее).

Поставлена задача – все необходимое для обороны нашего Отечества, для Вооруженных Сил и территориальной обороны – это очень важно – около 300 тысяч человек будет мобилизовано в территориальные войска территориальной обороны. Их нужно вооружить. Их нужно вооружить собственным оружием и боеприпасами. Более того, мы замахнулись на самое современное вооружение, в том числе ракетное, в том числе с помощью наших союзников. Ну и то, что нам крайне необходимо, мы, конечно, вынуждены закупать.

Примером тому являются сегодняшние белорусско-российские учения на юге. Почему мною было принято решение об обращении к президенту России о том, чтобы мы провели эти масштабные учения на юге Беларуси? Понятно почему. И эти учения нам покажут, где нам надо сосредоточить минимум Вооруженных Сил страны. Нам придется прикрывать наш южный фланг.