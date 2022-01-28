«Больше интересуют вопросы мира в нашей стране». Что сейчас волнует белорусов? Спросили у них перед Посланием

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы над обликом Беларуси, в которой живем, и поделился своим видением будущего. Это касается и грядущей конституционной реформы, и развития значимых сфер нашей жизни – от здравоохранения, образования, АПК до IT-индустрии. Что ждет страну п осле референдума, почему Беларусь не откажется от социальных гарантий и насколько реальна военная угроза? Подробности расскажет Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

21-е по счету Послание белорусского лидера уже не вмещает народный интерес в Овальный зал Дома правительства. Более 2 500 желающих лично присутствовать, слышать и, что уже совсем расширяет формат Послания, задать волнующие вопросы. А волнений действительно немало. К 2022 году наша страна фактически оказалась в тисках – политических, военных, ковидных и даже информационных. Потому ожидания от Послания Президента как никогда высоки.

Елена Кличковская, управляющая делами Гомельского облисполкома:

Белорусский союз женщин, наша областная организация в числе очень огромной делегации Гомельской области ехали с нетерпением, с нетерпением ожидаем увидеть Президента, услышать перспективы развития страны, о том, как будет развиваться и, конечно, самое основное, обсуждаемый вопрос – это Конституция, внесение изменений. Уверена, что те предложения, которые поступили с мест, все увидели отражение.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будем говорить о белорусском образе жизни, о мировоззренческих аспектах, обязательно будем говорить об исторической политике и белорусской государственности, обязательно будем говорить о том, как мы будем развивать свою суверенную, независимую страну. Вот это будет.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Народ сегодня уже меньше интересуют вопросы социальной поддержки, больше интересуют вопросы мира в нашей стране, вопросы развития нашей страны, а уже только потом здоровье и социальная поддержка.