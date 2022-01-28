Не надо будет отпрашиваться. В Беларуси появится свободный от работы день для амбулаторного обследования

Новости Беларуси. Бесплатная медицина, которая развивается быстрыми темпами, ранняя диагностика и свободный от работы день для комплексного амбулаторного обследования. 28 января в Послании глава государства заявил, что никогда не пойдет на уничтожение доступной медицинской помощи, но отметил, что даже бесплатное здравоохранение не дает гарантий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство и граждане должны действовать сообща. Людям предоставляются качественные медицинские услуги. Но в ответ нужно заботиться о своем здоровье: заниматься спортом, правильно питаться и вовремя обращаться к врачам. Эти шаги важны не только для того, чтобы сохранить жизнь каждого человека, ведь профилактика всегда дешевле лечения.

Антонина Аржевикина, жительница Могилева:

Нам нравится, особенно день, который дадут нам на обследование. Насчет этого испытываем неудобства: или отпрашиваться, или за свой счет брать, что тоже накладно. А так можно записаться, на какое время надо, и целый день не надо никуда спешить. И сделать. Потому что здоровье – это все.

Светлана Юрченко, инструктор-валеолог Могилевской областной детской больницы:

Важно, что Президент обратил сегодня внимание на вопросы охраны здоровья. Ведь люди думают, что все зависит от здравоохранения. Не понимают того, что от здравоохранения зависит здоровье человека лишь на 10 %. Эти вопросы охраны здоровья помогут сформировать культуру здоровья каждого человека.