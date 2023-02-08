«Это грязь, матерщина». Как изменилось украинское искусство во время СВО?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации, помилование беглых и партийное строительство в Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный эксперт, подполковник ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

Андрей Лазуткин, политолог:

Недавно видел один клип, они там что-то про Путина пели. Матерщина, «Путин сдохни» – вот такие обороты. И в конце: казакам скиньте еще деньги, пожалуйста, вот расчетный счет, присылайте. Вот украинское искусство. Деградация на уровне не то что плакатности, это нормально до войны, а это грязь, матерщина – то, чего никогда не было и во время ВОВ. Поэтому посмотрите, где тут правда, где неправда. Искусство же отражает какую-то сторону жизни человека. В России все гораздо более сдержанно. А то, что мы видим там, – это где-то открытый нацизм, а где-то грязь, частушки, оскорбления. Все это, мягко говоря, отвращает.

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