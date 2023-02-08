Чтобы не было кота в мешке. Лазуткин простым языком рассказал, зачем на самом деле нужно ВНС

Андрей Лазуткин, политолог:

Да, оно же собирается каждый год. И вот, например, прошел год. У нас раз! Начинается разрыв с Россией, какие-то заявления про 1 тысячу лет войны с Москвой, русский язык. Все, что президент мог изначально обещать, не выполняет (как Зеленский), начинает какую-то свою программу. И вот, ВНС собирается и говорит: а не пора ли этому парню импичмент вынести? А давайте-ка проверим, что он сделал за год. Да, это механизм контроля. Обещал делать одно, будь добр, делай, потому что ради этого и проводятся выборы. Мы же не выбираем самого красивого мальчика из трех или девочку. Мы выбираем какую-то программу, которую он нам предлагает. Если программы нет, а нам просто рассказывают, что это очень хороший человек, потом у него придет какая-то команда, которая ему напишет программу. Сейчас программы нет, он просто против Лукашенко, но потом... А, может, мы еще новые выборы проведем. Как все это было в 2020 году. Это кот в мешке. Чтобы такого кота не было, надо ВНС.

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