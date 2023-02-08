«Ограничить общение». Как быть молодой маме, если бабушка навязывает методы воспитания детей?

Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вот моя мама: «Не трогай ребенка руками, не целуй ее в лицо». Или еще что-то. Чаще же всего бывает именно так. Что с этим делать? Как психолог объясните нам.