«Ограничить общение». Как быть молодой маме, если бабушка навязывает методы воспитания детей?
Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вот моя мама: «Не трогай ребенка руками, не целуй ее в лицо». Или еще что-то. Чаще же всего бывает именно так. Что с этим делать? Как психолог объясните нам.
Наталья Матвиенко, психолог:
Это те самые границы.
Ольга Шерснева:
Что делать, избавляться от этого? Выселять маму, сказать, что не приезжай к нам?
Наталья Матвиенко:
Да.
Ольга Шерснева:
Дистанцироваться.
Наталья Матвиенко:
Сейчас вы говорите крайности, но озвучивать это нужно. Вы же какие-то эмоции по этому поводу испытываете. Вы либо чувствуете себя плохой мамой, какой-то неумелой, раздражаетесь либо злитесь. Все это нужно озвучить маме. Не в смысле, чтобы ноги твоей тут больше не было. Но иногда есть случаи, когда я рекомендую ограничивать общение. Когда, например, на консультации у меня плачет десятилетний мальчик, потому что бабушка ведет себя с ним так, как ему не нравится, а мама ничего не делает с этим, естественно, я рекомендую маме ограничить общение.
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