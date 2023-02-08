Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске

Новости Беларуси. За высокие результаты и плодотворный труд. В Минске чествовали лучших работников системы здравоохранения по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Благодарностей и почетных грамот удостоены около 80 столичных медработников. Это заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры и санитарки. Это как опытные, так и молодые специалисты. Все они внесли значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Елена Ляшевич, главный врач 2-й городской детской клинической больницы:

В 2022 году у нас прошла модернизация изотопной лаборатории, было получено новое оборудование, проводится трансплантация почки. За 2022 год было выполнено 14 трансплантаций, из них четыре – иностранным гражданам.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Победителями стали среди клинических больниц, среди амбулаторно-поликлинического звена, то есть поликлиник взрослых, детских, стоматологических, диспансеров.