Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске

Новости Беларуси. За высокие результаты и плодотворный труд. В Минске чествовали лучших работников системы здравоохранения по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. За высокие результаты и плодотворный труд. В Минске чествовали лучших работников системы здравоохранения по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Благодарностей и почетных грамот удостоены около 80 столичных медработников. Это заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры и санитарки. Это как опытные, так и молодые специалисты. Все они внесли значительный вклад в развитие системы здравоохранения.
Елена Ляшевич, главный врач 2-й городской детской клинической больницы:
В 2022 году у нас прошла модернизация изотопной лаборатории, было получено новое оборудование, проводится трансплантация почки. За 2022 год было выполнено 14 трансплантаций, из них четыре – иностранным гражданам.
Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Победителями стали среди клинических больниц, среди амбулаторно-поликлинического звена, то есть поликлиник взрослых, детских, стоматологических, диспансеров.
Всего в системе столичного здравоохранения работает более 50 тысяч врачей и около 120 тысяч специалистов среднего медперсонала.
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