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Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске

08 февраля 2023 18:42
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Новости Беларуси. За высокие результаты и плодотворный труд. В Минске чествовали лучших работников системы здравоохранения по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске-1

Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Благодарностей и почетных грамот удостоены около 80 столичных медработников. Это заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры и санитарки. Это как опытные, так и молодые специалисты. Все они внесли значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске-4

Елена Ляшевич, главный врач 2-й городской детской клинической больницы:
В 2022 году у нас прошла модернизация изотопной лаборатории, было получено новое оборудование, проводится трансплантация почки. За 2022 год было выполнено 14 трансплантаций, из них четыре – иностранным гражданам.

Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске-7

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Победителями стали среди клинических больниц, среди амбулаторно-поликлинического звена, то есть поликлиник взрослых, детских, стоматологических, диспансеров.

Заведующие отделениями, врачи и медсестры. Около 80 лучших медработников наградили в Минске-10

Всего в системе столичного здравоохранения работает более 50 тысяч врачей и около 120 тысяч специалистов среднего медперсонала.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Елена Ляшевич # Георгий Будревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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