В обществе есть тренд на многодетность. Несколько причин создать большую семью

Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Очевидно, что в нашем обществе есть тренд на многодетность. Но еще совсем недавно можно было услышать и такое мнение: пусть лучше будет один ребенок, зато я дам ему все. Ваше мнение – дать одному ребенку все или поделить это все на пятерых?

Вероника Сердюк, многодетная мама:

Смотря, что родители имеют в виду под всем. Потому что очень часто приходят на консультации и говорят: «Я этому хочу все дать». Я думаю: «Это они имеют в виду: учебу в Гарварде, свой личный самолет или, может быть, все сердце хотят отдать?» У нас такой интересный перевертыш получился – сто лет назад наши предки имели одного мужа на всю жизнь и много детей, и как-то оно делилось. Сейчас имеют одного ребенка, но можно иметь много каких-то соратников по жизни и как-то не бояться, что сердце делится на много людей. Наталья Надольская:

Говорят, что в многодетных семьях все-таки дефицит родительского внимания, чисто физически сложно себя дать каждому ребенку.

Вероника Сердюк:

Психологи говорят, что иногда небольшая доля того, чтобы ребенку дать скудость внимания, должна быть. Потому что ребенок в семье отыгрывает социальные роли взрослой жизни. Во взрослой жизни никто не будет тебя спрашивать: «Как тебе там?» – дуть и соломку подстилать. Поэтому в многодетной семье дети бывают старшими и младшими, они отыгрывают все роли. Они должны учиться и руководить, и просить прощения, подстраиваться и комплимент сказать, чтобы чего-то достичь. Поэтому родители как царь с царицей над этим обществом, народом. В одно- или малодетной семье иерархия как бы переворачивается. Получается, что один ребенок становится царем.