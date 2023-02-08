«Человек, который ничего не опасается». Какие беглые захотят вернуться в Беларусь?

Андрей Лазуткин, политолог: Многие же не совершали каких-то преступлений. Просто они поехали, например, кто-то в составе семьи, кто-то решил, что сейчас будут классные условия в Польше, я могу примазаться, сказать, что якобы протестовал, и получить пособия, льготные условия для трудоустройства. Ничего этого нет. И эти люди там год или два просидели, проработали, у кого-то, может быть, ребенок родился. И что там делать? Там же ад. Там же не устроиться ни в белорусскоязычный или русскоязычный зал, ни в школу русскоязычную, то есть ребенку надо учить польский язык, который непонятно, пригодится ли. Вы сюда вернетесь или это будут потерянные годы? Такие люди, конечно, колеблются, потому что проблемы с документами, с заработком, проблемы в отношениях с русскоговорящими в польском обществе. Конечно, все это давит.

Андрей Лазуткин:

И рынок труда там же очень сильно просел. Из-за того, что украинцы постоянно туда выезжают, там очень низкие расценки в этом секторе, где ты можешь работать. Это сфера услуг: доставка, такси, еще что-то. Все время идет предложение дешевой рабочей силы. Каких-то миллионов долларов там точно никто не заработает. А надо еще все время конкурировать с украинцами, которые будут реально работать за копейки, потому что им нечего есть, некуда возвращаться – они в более плохом положении. И такие люди поедут просто самотеком, без всякой комиссии, потому что если есть курс на такую амнистию, назовем это так, то человек, который ничего не опасается, и так спокойно приедет, без всяких обращений. Просто пересечет границу.

Он же знает, что ничего не совершал. Значит, тут и режим, может, не такой страшный и плохой, как ему рассказывали. Вот это сильно сократит их социальную базу. То, что сторонники Лукашенко к нам поедут, – это однозначно нет. Другой вопрос: что делать с таким человеком? Отдавать его Польше, пускай он живет там следующие 20 лет, платит налоги? Но надо понимать: пока он там не нашел никакой работы и язык не выучил, он там не будет успешен, то есть он может всегда вернуться. Когда он там все-таки выстроится в эту систему, образование получит, если он молодой, то вопрос возвращения отпадет, скорее всего.

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