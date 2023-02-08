«Мы знаем безумца, который управляет. Это наркоман, обезьяна с гранатой». Могут ли ВСУ ударить по Беларуси – военный эксперт

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР (в отставке):

Разные сценарии исключать абсолютно не стоит. Мы знаем безумца, который управляет. По сути, это наркоман, который вообще не отвечает за свои поступки. Он просто выполняет те указания, которые идут свыше, от его кураторов из Пентагона, Вашингтона. Тут можно пальцем в небо тыкать, потому что, по сути, это обезьяна с гранатой. Что, как, где и по чем, абсолютно невозможно предугадать, потому что с точки зрения даже военной логики, тактики и стратегии многое украинская армия сейчас показывает того, что, по сути, безумство. То же нахождение в Артемовске украинских боевиков, те же постоянные попытки… Представьте, они на протяжении практически уже двух месяцев штурмуют в направлении Сватово и Кременной, причем ежедневно несут потери почти батальон. Батальон кладут у нас на полях, и на следующий день они вновь кидают новые силы, новые батальоны на это направление. Я абсолютно не исключаю, что какие-то поползновения в вашу сторону могут быть, могут быть какие-то конфликты с белорусской стороной. Тут логика здравого смысла отсутствует от слова совсем. Поэтому исключать ничего не стоит.

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