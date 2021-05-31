«Это его ребёнок, это его детище». Что говорят политологи об отношениях Беларуси и России – 3 мнения

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В рамках гибридной войны встреча двух президентов – Лукашенко и Путина, – которая состоялась на выходных, как вы думаете, для нас какой шаг, положительный? Я понимаю, что мы для прессы получили определенную информацию, которую надо показать зрителям. Вы говорите – зрить в будущее. Какие тенденции закладывает в будущем встреча президентов?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Абстрагируюсь от всех деталей, когда и нас обвиняли по Союзному государству, хотя инициатива-то Лукашенко была всегда. И мы помним, как Березовский в свое время и Чубайс торпедировали Союзное государство.
Алена Сырова, СТВ:
Перед этой встречей сказали, что уже в этот раз точно, сто процентов сдадут Беларусь.
Николай Щекин:
Нет. Во-первых, принципиальная позиция и Путина, и Лукашенко – независимость и суверенность. Неужели вы думаете, Лукашенко, Президент страны, который создал ее с нуля, ее отдаст кому-то? Да никогда такого не будет, это его книга, это его ребенок, это его детище. И России это не надо, мы же субъект международного права, а если мы объединимся, все полномочия уйдут.
Алена Сырова:
Говорят же, что ситуация сейчас сложилась так, что Лукашенко загнан в угол, ему некуда идти, кроме как в Россию.
Николай Щекин:
Ничего подобного. Президент Лукашенко делает ставку на эффективную экономику, это самое главное.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Две иллюзии. Первая – что Путин сдаст Лукашенко, я читал в Telegram-каналах, все, сейчас Россия… У них же надежда, оппозиция ненавидит Россию, но у них вся надежда, они пишут: если Путин захочет, здесь что-то произойдет. Дураки вы. Россия и президент России понимают, что если Беларусь рухнет, следующая Россия. Это первый миф, никогда этого не будет. И второй миф – сдача независимости. России нужна сильная, суверенная страна, но в чем фишка? Интеграция (союз Беларуси и России) укрепляет суверенитет и России, и Беларуси. Вот этого понять не могут.