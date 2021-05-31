«Это его ребёнок, это его детище». Что говорят политологи об отношениях Беларуси и России – 3 мнения

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В рамках гибридной войны встреча двух президентов – Лукашенко и Путина, – которая состоялась на выходных, как вы думаете, для нас какой шаг, положительный? Я понимаю, что мы для прессы получили определенную информацию, которую надо показать зрителям. Вы говорите – зрить в будущее. Какие тенденции закладывает в будущем встреча президентов? Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Абстрагируюсь от всех деталей, когда и нас обвиняли по Союзному государству, хотя инициатива-то Лукашенко была всегда. И мы помним, как Березовский в свое время и Чубайс торпедировали Союзное государство. Алена Сырова, СТВ:

Перед этой встречей сказали, что уже в этот раз точно, сто процентов сдадут Беларусь.