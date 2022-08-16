«Это достаточно сложный вопрос». Можно ли школьникам носить аксессуары? Мнение учительницы
Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы.
Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, очень важный элемент школьной формы и образа – это аксессуары (какие-то, может быть, заколки, ленты в волосах). Насколько в современном мире это актуально и что позволительно, на ваш взгляд, современным детям носить в школу?
Светлана Ермолаева, героиня, для которой школьная форма – повод для ностальгии:
Некоторые цепочки, серьги – это достаточно сложный вопрос в школе, потому что дети тусуются, бегают, резвятся. Это энерджайзеры. 15 минут перерыва в рекреациях школы, где занимаются начальные классы, придите когда-нибудь. То есть чтобы не было каких-то травм, нюансов. Если это серьги, то, может, пусеты.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Валентина, как педагог скажите, может ли отвлекать от учебного процесса излишнее наличие каких-либо аксессуаров?
Юлия Самусенко:
И как именно ваши ученики одеваются? Надевают ли они какие-то аксессуары (часы у них на руках, браслеты) или не используют их?
Валентина Селицкая, учитель начальных классов СШ №91 г. Минска:
Поскольку мы только что первый класс завершили, я, конечно, сама ругаюсь. Все-таки дети маленькие.
Юлия Самусенко:
Несмотря на то, что они в первом классе, они уже приходят с какими-то побрякушками?
Валентина Селицкая:
Конечно. Я же говорю, что люди меняются. Дети сейчас усовершенствуются, и взгляды у них другие. Они, конечно, носят и браслеты. А девочки маленькие, они же не совсем осознают, куда этот браслет можно было бы надеть. Он, как правило, какой-то крупный, на них еще висят какие-нибудь игрушечки. Либо это какой-то кулон. У мамы взяли. Ободочки они любят тоже. То ушки у них какие-то, то бриллиантики. Понятное дело, что, если ребенок сам по себе неусидчивый, если ему на уроке становится скучно, почему бы не посидеть и это браслет не погонять по себе или эту цепочку по шее?
Юлия Самусенко:
И действует на нервы учителю.