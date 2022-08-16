«Это достаточно сложный вопрос». Можно ли школьникам носить аксессуары? Мнение учительницы

Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы. Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, очень важный элемент школьной формы и образа – это аксессуары (какие-то, может быть, заколки, ленты в волосах). Насколько в современном мире это актуально и что позволительно, на ваш взгляд, современным детям носить в школу?

Светлана Ермолаева, героиня, для которой школьная форма – повод для ностальгии:

Некоторые цепочки, серьги – это достаточно сложный вопрос в школе, потому что дети тусуются, бегают, резвятся. Это энерджайзеры. 15 минут перерыва в рекреациях школы, где занимаются начальные классы, придите когда-нибудь. То есть чтобы не было каких-то травм, нюансов. Если это серьги, то, может, пусеты. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Валентина, как педагог скажите, может ли отвлекать от учебного процесса излишнее наличие каких-либо аксессуаров? Юлия Самусенко:

И как именно ваши ученики одеваются? Надевают ли они какие-то аксессуары (часы у них на руках, браслеты) или не используют их?