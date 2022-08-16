Должны ли учителя ходить в едином деловом стиле и кто это решает? Ответили эксперты

Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы. Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Советский учитель был ярким представителем делового, выдержанного стиля. Сегодня одежда стала более разнообразной. А что если сегодня унифицировать и учительский лук, чтобы и школьники, и учителя примерно одинаково выглядели? Раз уж ученикам предписано ходить в форме, так и учителям ничего не мешает прийти к этому единому стилю. Как вы считаете, Валентина?

Валентина Селицкая, учитель начальных классов СШ № 91 г. Минска:

Учителей тогда в школе не останется, скажу вам честно. Во-первых, надо учитывать время. Сейчас абсолютно другое время. Педагогический состав – это люди молодого поколения. Уже сейчас люди даже младше меня, которые приходят, это молодые специалисты, у которых мышление, взгляд на мир отличаются от того, что у меня – той, которую воспитывала мама, которая ходила в форме, у нее тот советский склад ума и видение всего. Сейчас мы абсолютно другие, и одевать нас во что-то определенное…

Светлана Ермолаева, героиня, для которой школьная форма – повод для ностальгии:

Костюм, колготки, каблук. Три «К» никто не отменял в деловом стиле. Валентина Селицкая:

Сейчас речь, я так понимаю, идет о чем-то едином: одеть меня во что-то черное или белое и сказать, чтобы ходила только так. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что речь о направлениях. Анна, вы видите учителей, выдержанных в определенном стиле?

Анна Ботян, стилист:

В офис мы тоже ходим в определенной одежде. Наталья Надольская:

То есть вы поддерживаете саму идею единого стиля у учителей?

Анна Ботян:

Может быть. Просто, честно говоря, учителя иногда странно одеваются. Наталья Надольская:

Ирина, как одеваются учителя? Гости говорят, что странно.