Должны ли учителя ходить в едином деловом стиле и кто это решает? Ответили эксперты
Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы.
Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Советский учитель был ярким представителем делового, выдержанного стиля. Сегодня одежда стала более разнообразной. А что если сегодня унифицировать и учительский лук, чтобы и школьники, и учителя примерно одинаково выглядели? Раз уж ученикам предписано ходить в форме, так и учителям ничего не мешает прийти к этому единому стилю. Как вы считаете, Валентина?
Валентина Селицкая, учитель начальных классов СШ № 91 г. Минска:
Учителей тогда в школе не останется, скажу вам честно. Во-первых, надо учитывать время. Сейчас абсолютно другое время. Педагогический состав – это люди молодого поколения. Уже сейчас люди даже младше меня, которые приходят, это молодые специалисты, у которых мышление, взгляд на мир отличаются от того, что у меня – той, которую воспитывала мама, которая ходила в форме, у нее тот советский склад ума и видение всего. Сейчас мы абсолютно другие, и одевать нас во что-то определенное…
Светлана Ермолаева, героиня, для которой школьная форма – повод для ностальгии:
Костюм, колготки, каблук. Три «К» никто не отменял в деловом стиле.
Валентина Селицкая:
Сейчас речь, я так понимаю, идет о чем-то едином: одеть меня во что-то черное или белое и сказать, чтобы ходила только так.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что речь о направлениях. Анна, вы видите учителей, выдержанных в определенном стиле?
Анна Ботян, стилист:
В офис мы тоже ходим в определенной одежде.
Наталья Надольская:
То есть вы поддерживаете саму идею единого стиля у учителей?
Анна Ботян:
Может быть. Просто, честно говоря, учителя иногда странно одеваются.
Наталья Надольская:
Ирина, как одеваются учителя? Гости говорят, что странно.
Ирина Булавкина, главный специалист Главного управления общего, среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Педагогические работники посещать учреждение образования обязаны в одежде делового стиля. И это прописано в локальных нормативных актах учреждения образования. И руководитель учреждения образования должен следить за этим вопросом. Вообще, это не обсуждается. Деловой стиль для учителя – это норма, и ходить он должен в деловом стиле одежды. У нас сейчас есть учреждения образования, где по решению самого педагогического коллектива единый деловой стиль для педагогических работников данного учреждения образования. Они нормально это принимают и вместе с детьми его соблюдают. Поэтому здесь решение должно приниматься конкретно учреждением образования, будет ли это определенный деловой стиль одежды или единый деловой стиль для конкретного учреждения образования. Никто ничего не навязывает. Но деловой стиль обязательно должен быть.
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