«В байках, джинсах я могу ходить в свободное время». Собрали мнения белорусов о единой школьной форме

Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы. Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я уже слышу, как некоторые родители говорят: «Зачем нам это уравниловка?» В мое время школьная форма позволяла скрыть недостаточно обеспеченные семьи, потому что все были равны. А потом, когда у людей стало появляться больше денег, у родителей стало больше возможностей покупать детям одежду, уже дети стали друг перед другом выделываться что ли. Кто мог себе позволить, покупал одежду лучше. Не возвращение ли это к той уравниловке, чтобы сгладить, чтобы не было очевидным, у какой семьи какой достаток? Или все-таки школьная форма должна объединить класс? То есть не показать, какие мы разные или одинаковые, а то, что у нас общая идея, что мы ходим в эту школу, что мы все за одно.

Анна Ботян, стилист:

Я училась 11 лет в школе, и у меня не было школьной формы. Я попала в то время, когда не было школьной формы. И я ярый противник школьной формы, но при этом с родителями общаюсь, понимаю, что это удобно. Насчет уравниловки, мне кажется, нельзя скрыть достаток или недостаток финансовый, потому что можно себе выбрать школьную форму люксового бренда, и это будет видно. То есть ты можешь купить себе ремень на распродаже или купить ремень люксового бренда. Это будет видно. Цвет и форма не скроет достаток или недостаток. Хорошую вещь, дорогую вещь видно в любом случае. В принципе, я, наверное, не поддерживаю очень жесткие рамки. Здорово, когда есть творческая направленность в форме, в одежде, потому что дети разные, характеры очень разные. Для кого-то удобно быть в черном, а девочке, например, мне кажется, хочется иногда надеть что-то более светлое, другого цвета.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Валентина, должны ли все ученики ходить в одинаковой школьной форме либо приветствуется просто деловой стиль со свободными элементами одежды?

Валентина Селицкая, учитель начальных классов СШ № 91 г. Минска:

Я все-таки за просто деловой стиль одежды. Другой момент, что трудно и его соблюдать в силу разных достатков родителей, их социального положения. А одевать всех одинаково… У всех разные достатки, я тоже мама школьника, и я понимаю, что даже физически не смогу себе позволить что-то шикарное, и все равно это будет заметно. Плюс это как минимум два комплекта нужно, потому что это надо менять. Пиджаки ты не постираешь самостоятельно, то есть это и оплата химчистки. Юлия Самусенко:

Можно сказать, что для родителей это настоящая головная боль.

Валентина Селицкая:

Потому родители, с которыми я общалась, больше возмущаются не из-за того, что вводят эту форму, а из-за стоимости этой формы. Даже самая дешевая не всем по карману. Если учесть, что желательно еще один комплект купить, канцелярские принадлежности, спортивную форму хотелось бы неплохую, желательно кроссовки на физкультуру достаточно приличные, чтобы ребенок ноги не сломал, ранец ортопедический, а не тряпку какую-то, возмущает все-таки финансовая сторона. Юлия Самусенко:

Екатерина, ваше мнение по поводу школьной формы?

Светлана Ермолаева, героиня, для которой школьная форма – повод для ностальгии:

Все-таки какая-то форма в школе должна присутствовать. Каким-то образом она стимулирует некоторые действия социума и того места, где находятся дети. Чем я могу поделиться из своего опыта? Я как раз застала тот период школьной формы: коричневое платье, белый фартук, черный фартук. Но у нас было очень много моделей платьев. Мы выбирали его по фасону, по росту, по размеру. Одинаковыми все не выглядели, и у нас была возможность вносить новшества (корректировать, модернизировать эти школьные платья и фартуки). Мы занимались рукоделием: пришивали разные воротники, делали ришелье, в стиле краше. У нас каждая была индивидуальная в этом плане и проявляла свое творчество, то есть была дизайнером своего образа. Количество фартуков не ограничивалось двумя (один белый, а второй черный). Был белый более-менее парадный, был кружевной. Там можно было сделать фартук, который подворачивался. Парадного фартука хватало на несколько лет. Подвернул, подрос – отвернул. Потому что его использование было более праздничное. Юлия Самусенко:

Даже вспоминаю свое школьное время. В девятом классе, когда был последний звонок, школьники приходили в советской школьной форме, и это считалось модным, красивым.

Екатерина Смаль, мама двух школьников:

Я больше за школьную форму. У нас была единая форма, потом поменялось время, и мы ходили кто как, даже не было строгого стиля, когда я уже заканчивала. Почему я за форму? Потому что это создает какую-то коллективность, объединяет группу учеников. Они более серьезнее, может, будут относиться к учебному процессу, более ответственно. Это дисциплинирует. Меня смущает только цена. Мы же тоже соблюдаем дресс-код, строгий стиль. Вне офиса, вне работы мы можем одеваться как угодно, расслабиться, более свободно чувствовать. Понятно, что мы ограничиваем свободу в выборе одежды, но я все-таки больше за форму. Наталья Надольская:

Николай, ты за школьную форму или просто за деловой стиль?