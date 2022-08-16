«Я не представляю, какие это деньги нужны». Мамы рассказали, как выгодно собрать ребёнка в школу
Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы.
Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне интересно, в каком же регионе Беларуси дешевле всего подготовить ребенка к школе. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг. Давайте сравним цифры.
Дешевле в Гродненской области. Девочки: от 498 до 698 рублей. Мальчики: 611-730. Дороже в Минской области. Мальчики: с 778 до 905 рублей. Могилевская область. Девочки: 630-821.
Что касается базового набора канцелярии. Младшие классы. Гродненская область – 174 рубля, Витебская область – 207. Старшие классы. В Гомельской области это 161 рубль, Минская область – 230 рублей.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В Минске оптимальная экипировка школьника (костюм, спортивная одежда, обувь, рюкзак, канцелярские товары) обойдется в 330-1300 рублей. При это обещают скидки 20-30 %, а также розыгрыши, лотереи и подарки.
Наталья Надольская:
Чтобы сэкономить, я стараюсь покупать предыдущие коллекции, так как на них чаще всего идет скидка. Мамы, присутствующие в этой студии, может быть, поделитесь своими какими-то лайфхаками, как вы стараетесь сэкономить либо потратиться не так сильно на школьную форму?
Екатерина Смаль, мама двух школьников:
Я соглашусь с вами, что можно покупать форму в начале сезона либо в конце учебного года. Дешевле можно купить, я так думаю, сравнив цены на рынке и у наших государственных и негосударственных магазинов, то на рынке она будет дешевле. Качество наше, может быть, и лучше, чем рыночное, но это тоже нужно смотреть. Что касается обуви, конечно, ее лучше в магазинах покупать, поскольку она по качеству лучше, там есть гарантия. Все-таки это детские ноги, которые нужно беречь. Рыночная обувь будет быстро изнашиваться, и ее нужно будет менять. Как говорится, дешевле купишь, а потом это дороже тебе обойдется. Это мое мнение.
Юлия Самусенко:
Валентина, а у вас как обстоят дела?
Валентина Селицкая, учитель начальных классов СШ №91 г. Минска:
Я ребенка собираю в школу по разным городам Беларуси.
Юлия Самусенко:
Так дешевле или удобнее?
Валентина Селицкая:
Допустим, на своей малой родине что-то можно посмотреть. В ГУМе, в ЦУМе, на Немиге (он идет во второй класс) ни в прошлом году, ни в этом я ничего не покупала, потому что цены просто космические. В озвучке в 1 300 я еще, конечно, поверю. Но 330 – никогда в жизни, потому что самый дешевый ранец в государственном магазине стоит от 120 рублей. Это только ранец. Я лично по себе сужу, что обувь в магазине самая непримечательная (и это не кожаная обувь, на минуточку) тоже обойдется от 100 рублей. Простая математика. Про канцелярию я вообще молчу. Сколько стоит гуашь, сколько стоит нормальный пластилин, сколько стоят нормальные карандаши цветные, которые не ломаются. На протяжении года, да, что-то вижу на акции, заранее возьму какие-то цветные карандаши, заранее в интернет-магазинах заказала пластилин хороший, где-то гуашь, где-то брюки увижу. И так на протяжении года на следующий год, потому что так сразу… Мало у кого есть такая сумма, чтобы сразу выложить, чтобы минимально ребенка обеспечить.
Екатерина Смаль:
Это один ребенок. А если несколько?
Валентина Селицкая:
Страшно подумать, если три.
Светлана Ермолаева, героиня, для которой школьная форма – повод для ностальгии:
А если семь?
Екатерина Смаль:
Не семь, но есть случаи, где трое или четверо детей. Чтобы одеть в этот год, я не представляю, какие это деньги нужны.
Светлана Ермолаева:
Просто некоторые вещи, которые достаточно хороши, не износились, они переходят по наследству.
Ирина Булавкина, главный специалист управления общего, среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Еще можно обратить внимание родителям на то, что в магазинах, торговых объектах перед началом учебного года всегда проводятся массовые большие скидки. Например, если взять Минск (ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге»), там 35 % скидки. Если сейчас посмотреть, в разгар школьного сезона эти скидки почти каждый день идут. Если какие-то вещи покупать, то покупать родителям в дни глобальных скидок тоже можно.
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