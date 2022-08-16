«Я не представляю, какие это деньги нужны». Мамы рассказали, как выгодно собрать ребёнка в школу

Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы. Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, в каком же регионе Беларуси дешевле всего подготовить ребенка к школе. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг. Давайте сравним цифры.

Дешевле в Гродненской области. Девочки: от 498 до 698 рублей. Мальчики: 611-730. Дороже в Минской области. Мальчики: с 778 до 905 рублей. Могилевская область. Девочки: 630-821.

Что касается базового набора канцелярии. Младшие классы. Гродненская область – 174 рубля, Витебская область – 207. Старшие классы. В Гомельской области это 161 рубль, Минская область – 230 рублей. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В Минске оптимальная экипировка школьника (костюм, спортивная одежда, обувь, рюкзак, канцелярские товары) обойдется в 330-1300 рублей. При это обещают скидки 20-30 %, а также розыгрыши, лотереи и подарки.

Наталья Надольская:

Чтобы сэкономить, я стараюсь покупать предыдущие коллекции, так как на них чаще всего идет скидка. Мамы, присутствующие в этой студии, может быть, поделитесь своими какими-то лайфхаками, как вы стараетесь сэкономить либо потратиться не так сильно на школьную форму?

Екатерина Смаль, мама двух школьников:

Я соглашусь с вами, что можно покупать форму в начале сезона либо в конце учебного года. Дешевле можно купить, я так думаю, сравнив цены на рынке и у наших государственных и негосударственных магазинов, то на рынке она будет дешевле. Качество наше, может быть, и лучше, чем рыночное, но это тоже нужно смотреть. Что касается обуви, конечно, ее лучше в магазинах покупать, поскольку она по качеству лучше, там есть гарантия. Все-таки это детские ноги, которые нужно беречь. Рыночная обувь будет быстро изнашиваться, и ее нужно будет менять. Как говорится, дешевле купишь, а потом это дороже тебе обойдется. Это мое мнение. Юлия Самусенко:

Валентина, а у вас как обстоят дела?

Валентина Селицкая, учитель начальных классов СШ №91 г. Минска:

Я ребенка собираю в школу по разным городам Беларуси. Юлия Самусенко:

Так дешевле или удобнее?

Валентина Селицкая:

Допустим, на своей малой родине что-то можно посмотреть. В ГУМе, в ЦУМе, на Немиге (он идет во второй класс) ни в прошлом году, ни в этом я ничего не покупала, потому что цены просто космические. В озвучке в 1 300 я еще, конечно, поверю. Но 330 – никогда в жизни, потому что самый дешевый ранец в государственном магазине стоит от 120 рублей. Это только ранец. Я лично по себе сужу, что обувь в магазине самая непримечательная (и это не кожаная обувь, на минуточку) тоже обойдется от 100 рублей. Простая математика. Про канцелярию я вообще молчу. Сколько стоит гуашь, сколько стоит нормальный пластилин, сколько стоят нормальные карандаши цветные, которые не ломаются. На протяжении года, да, что-то вижу на акции, заранее возьму какие-то цветные карандаши, заранее в интернет-магазинах заказала пластилин хороший, где-то гуашь, где-то брюки увижу. И так на протяжении года на следующий год, потому что так сразу… Мало у кого есть такая сумма, чтобы сразу выложить, чтобы минимально ребенка обеспечить. Екатерина Смаль:

Это один ребенок. А если несколько? Валентина Селицкая:

Страшно подумать, если три.