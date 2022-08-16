Как выбрать модные образы в школу и правда ли, что актуальные вещи обычно дороже? Ответила стилист

Близится новый учебный сезон. В 2022 году приятные хлопоты сбора в школу проходят под бурные разговоры о нововведениях. И родительские, и педагогические сообщества обсуждают, каким же будет единый элемент школьной формы. Об учениках будущего, их внешнем и не только виде поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, что же приготовили швейные предприятия страны к приближающемуся учебному году. Я как мама троих школьников (у меня две дочки идут в первый класс, сын идет в пятый класс, то есть закончил начальную школу) могу сказать, что выбор, конечно, есть. Меня немножко удивили цены, но можно выбрать. Ведь всегда вопрос в том, что хочется и не потратить много денег, но купить качественную вещь. У меня, кстати, есть свой лайфхак. Я начинаю школьную форму покупать после зимы. Идет распродажа старой фирменной коллекции. Те, кто шьют конкретно школьную форму, делают скидки 50-70 %, потому что заканчивается учебный год. Я покупаю, просто размер беру больше. И это та самая форма, которая может использоваться на следующий год.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Анна, а что вы скажете в ответ на упреки некоторых родителей о том, что выбора практически нет, ткани скучные и ненатуральные? Я вспоминаю свое школьное время, когда мы с мамой приходили в магазин, где продается белорусская школьная форма. Я ходила, полистала, посмотрела, сказала: «Нет. Такие варианты мне не подходят». Все было некрасивое, скучное, еще и дорогое.

Анна Ботян, стилист:

Скажу как стилист: в любом магазине можно найти что-то интересное. Поэтому даже в школьной форме можно найти что-то интересное. Я могу похвалить и сказать, что у нас есть большой выбор белорусских дизайнеров. Юлия Самусенко:

Сейчас уже, наверное, стало как-то получше. Анна Ботян:

Белорусские дизайнеры начали отшивать школьную форму, которая действительно смотрится очень круто и очень достойно. Я даже сегодня смотрела одну из новых коллекций, поэтому там можно однозначно посмотреть.

Юлия Самусенко:

А что по цене? Мне кажется, что, наверное, очень дорого. Анна Ботян:

Честно говоря, мне кажется, что на некоторых позициях ценник будет примерно одинаков. Я могу судить по одежде для взрослых. В принципе, в масс-маркете или в магазине наших производителей, предприятий цены иногда одинаковые, иногда даже, может быть, и дороже. Я думаю, что можно найти какие-то интересные варианты. Любой образ можно собрать из каких-то базовых вещей и добавить в гардероб несколько интересных деталей, например, юбку или пиджак, носить не так часто, но при этом будет интересный образ на праздник школы. То есть какую-то юбку эксклюзивную, дизайнерскую, пиджак тот же можно носить просто реже, не каждый день. Наталья Надольская:

Очевидно, что все дети разные. Если мы посмотрим, 30 человек в классе: кто-то низенький, кто-то высокий и худой, кто-то полненький. Лично мне сложно представить, как одна и та же форма будет комфортной, удобной, красиво сидеть на таких разных детях. Я думаю, что и сам ребенок может начать комплексовать и чувствовать себя неудобно, будто на него надели что-то, что ему не подходит. Как вы считаете, что делать в такой ситуации?