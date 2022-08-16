Иногда можно решить на местном уровне. С какими вопросами граждане обратились к сенатору Виктору Лисковичу на приёме?

Актуальной остается практика предварительного ознакомления с обращениями. Так, по поручению спикера Совета Республики Натальи Кочановой на приеме присутствуют специалисты из министерств и профильных ведомств, что позволяет решать многие вопросы на месте.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Многие вопросы, с которыми обращаются к нам, в Совет Республики, могли бы быть разрешены на местном уровне. И в то же время, если есть основание для этого, то мы вместе с заинтересованными ведомствами их решаем. Например, не осталось без внимания закрытие в некоторых регионах фельдшерско-акушерских пунктов. Они продолжили там свою деятельность на сегодня. Мы рассматриваем обращения по реконструкции, закрытия школ – тоже потом принимаются решения в пользу обратившихся.

Как отметил Виктор Лискович, в последнее время политикой особенно интересуется молодежь. Сегодня за приемом граждан наблюдали члены Молодежного парламента. Для них это возможность получить опыт и навыки, чтобы стать достойными преемниками нынешних политиков. Подробнее здесь.