За приёмом граждан наблюдали члены Молодёжного парламента. Как в Беларуси готовят будущих политиков?

Новости Беларуси. Диалог с населением по-прежнему в числе приоритетных задач в деятельности госорганов. В Беларуси продолжается практика личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 августа, встречу провел сенатор Виктор Лискович. Темы, которые прозвучали от белорусов, касаются самых разных сфер: пенсионное обеспечение, вопросы смены фамилии и другие (подробности здесь).