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За приёмом граждан наблюдали члены Молодёжного парламента. Как в Беларуси готовят будущих политиков?

16 августа 2022 11:44
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Новости Беларуси. Диалог с населением по-прежнему в числе приоритетных задач в деятельности госорганов. В Беларуси продолжается практика личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 августа, встречу провел сенатор Виктор Лискович. Темы, которые прозвучали от белорусов, касаются самых разных сфер: пенсионное обеспечение, вопросы смены фамилии и другие (подробности здесь).

За приёмом граждан наблюдали члены Молодёжного парламента. Как в Беларуси готовят будущих политиков?-1

Как отметил Виктор Лискович, в последнее время политикой особенно интересуется молодежь. Сегодня за приемом граждан наблюдали члены Молодежного парламента. Для них это возможность получить опыт и навыки, чтобы стать достойными преемниками нынешних политиков.

За приёмом граждан наблюдали члены Молодёжного парламента. Как в Беларуси готовят будущих политиков?-4

Евгений Маханьков, заместитель председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Социальная ориентированность нашего государства это основное достижение независимой Республики Беларусь. И то, как мы взаимодействуем с гражданами, какое внимание им уделяем, даже по вопросу смены фамилии, формирует имидж законодательной власти и обеспечивает диалог между населением страны в целом и вертикалью власти с другой стороны.

Напомним, обратиться в Совет Республики можно в любой форме: через личный прием, письменное обращение или интернет ресурсы.

​«Предстоит актуализация нашей деятельности». Как попадают в Молодежный парламент и какие задачи перед ним ставятся, читайте здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Виктор Лискович # Евгений Маханьков # Фотофакт

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