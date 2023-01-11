Гомельский радиозавод присоединится к холдингу «Гомсельмаш»

Новости Беларуси. В Гомеле началась процедура присоединения местного радиозавода к холдингу «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1969 года предприятие работало на оборонную промышленность – выпускало радиолокационные системы и насчитывало около 10 тысяч работников. Сейчас трудится около 100 человек. Чтобы удержаться на плаву, радиозавод сократил штат и переориентировал производство – начал выпускать комплектующие для сельхозтехники и сотрудничать с «Гомсельмашем». Флагман отечественного машиностроения, в свою очередь, наращивает объемы производства. В том числе благодаря участию в белорусско-российском проекте по импортозамещению. К соседям будут отправлять комплекты сложных узлов, которые раньше импортировались из западных стран. Для этого нужны дополнительные площади.

Виктор Пинчук, главный инженер предприятия «Гомсельмаш»:

Ранее на этом предприятии мы размещали определенную номенклатуру изготовления деталей, которыми у нас были загружены мощности. Видя кадровый потенциал и производственные возможности, мы приняли решение о присоединении и вхождении в состав нашего холдинга. На данном предприятии мы планируем производить изготовление импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.