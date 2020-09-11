«Это был для меня вызов, серьёзный вызов». О чём говорил Александр Лукашенко в Академии наук

Новости Беларуси. От собственной исследовательской станции в Антарктиде до освоения мирного атома. Белорусские ученые достойно представляют свои разработки на мировой арене высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложения научного сообщества, по мнению Президента, должны лечь в основу программы развития Беларуси на ближайшие пять лет. Ее предстоит принять уже через несколько месяцев во время Всебелорусского народного собрания. В непростое для нашей страны время Александр Лукашенко приехал на разговор к ученым. Вклад науки в развитие мировых процессов и любого государства переоценить сложно. О том, как связаны наука и улучшение качества жизни людей в нашей стране, в репортаже. «Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси? Таким размахом научной мысли ученые могли похвастаться не всегда. 90-е годы можно назвать временем упущенных возможностей. Под вопросом были не только изобретения, а сам факт существования национальной научной школы. Не было денег на оборудование, зарплату, а число ученых в стране сократилось втрое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Старшее поколение может рассказать, каким испытанием после долгих лет расцвета стали 90-е. Здесь немало тех, кто пережил это сложное время. Что там говорить об этом. Я же помню очень тяжелое для меня решение. Оно было непростым, признаюсь честно, потому что столько было лоббистов и говорили такие правильные вещи, что нам не нужна такая Академия наук, она должна быть просто общественным клубом, ни больше ни меньше. «Давайте пойдем по пути Запада». И правильно председатель говорил: а институты, ученых раздадим, что в вузовскую науку, что в отраслевую, как мы ее сейчас называем. Это был для меня вызов, серьезный вызов. И посоветовать или посоветоваться практически было не с кем. Я хорошо помню, как говорили о том, нужна ли небольшой независимой стране своя Академия наук. Или, может, проще все разрушить до основания, распродать наработки, здания, фонды – претендентов было много. А затем, если разбогатеем, будем покупать нужные технологии и товары за пределами страны.

Сегодня Академия наук – современный исследовательский центр почти с вековой историей, под крышей которого объединены высококвалифицированные ученые различных специальностей. Все они вписали немало ярких страниц в историю мирового научного прогресса. НАН – это семь отделений. Профиль исследований практический и складывается из интересов белорусской экономики.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня, например, Национальная академия наук Беларуси не только выполняет комплекс приоритетных фундаментальных исследований и прикладных разработок, но и обеспечивает их внедрение во всех отраслях народного хозяйства, представляет собой крупную научно-производственную корпорацию. В ее составе созданы и функционируют уже более 100 собственных производств разной размерности, от лабораторных до юридических лиц по различным сферами деятельности. В зале – интеллектуальная элита, 426 человек. Ученые, представители вузов и предприятий – те, кто внедряет научные разработки. Эти люди оценивают любые события с точки зрения опыта и мудрости. Поэтому даже Президент часто обращается к ученым за советом.

Александр Лукашенко:

Ни одно важное решение не принимается без вашего участия. Это вы когда-то настаивали на таком решении. Именно поэтому я регулярно встречаюсь с научным сообществом и всегда советуюсь с учеными. Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция В те самые 90-е остро стоял вопрос выбора: закрыть научные школы и покупать технологии за рубежом или сохранить то, что осталось на осколках мощной советской школы, по крупицам собрать все лучшее и идти своим путем. Время расставило все по местам.

Александр Лукашенко:

Все эти достижения красноречиво свидетельствует о том, что выбранная государством стратегия комплексной, системной поддержки науки была верной. Так будет и дальше. Любую новинку необходимо как можно скорее патентовать и внедрять. Производства не смогут быть успешными, если мы сегодня не будем на шаг впереди этих конкурентов недобросовестных. И в этой научно-промышленной гонке именно ученый – главный союзник производителя. У нашей страны, не самой богатой природными ресурсами, нет иного выхода, как делать ставку на интеллект. Какую стратегию и тактику выбираем мы на будущее сегодня, когда мир преодолевает экономический кризис? На рынках открываются новые ниши, и их нельзя упустить. Вот это наша стратегия. Еще одно важнейшее направление работы – международное сотрудничество, так называемая научная дипломатия. Больше трети нашего экспорта – это наукоемкая и высокотехнологичная продукция. Только в 2019 году своим умом и интеллектом мы заработали 15 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко:

Любая моя поездка за пределы страны – рядом со мной ученые. Академия наук взаимодействует, как я уже сказал, с 93 государствами. Убежден: не то что не каждая страна имеет такое взаимодействие, даже крупные государства не имеют такого уровня взаимодействия. Беларусь, как вы уже говорили, относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала. В рейтинге, как его называют, хороших стран – 54-е место из полутора сотен государств. Александр Лукашенко: если бы побольше было у нас «стариков», нами бы не управляли из-за пределов страны Основа для экономического рывка – образование и технический прогресс, а обеспечить их могут только современные разработки.

Правда, сквозь призму сегодняшних событий понятно: в погоне за прибылью эту мысль мы где-то упустили. Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета Государство активно поддерживает ученых: средняя зарплата научных сотрудников в 2019 году составила 1,5 тысячи рублей – это на 12 % выше уровня прошлого года. Повышены стипендии аспирантов и докторантов. Установлены доплаты к пенсиям докторам наук и профессорам.