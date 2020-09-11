Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета

Последние события в нашей стране указывают на то, что люди, особенно молодое поколение, слабо ориентируются в исторических ценностях белорусского народа. Например, выступление директора нашего института Даниловича об исторических фактах о бело-красно-белом флаге дало ряд даже нападок на него. И, к большому сожалению, эти нападки были от наших коллег из вузов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я тоже часто поправляю, что флаг ведь ни в чем не виноват, что у него такие цвета. Но куда денешься, что его использовали самые отвратительные люди, которые пришли к нам с войной на нашу территорию – фашисты. И это же не только те, кто еще жив (6 000 у нас живых участников войны), а те, кто еще совсем маленечкімі были в годы войны, видели это. После войны. Вообще-то, послевоенные – наше поколение – умели читать, знают это, и, тем не менее поперлись с этим флагом.