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Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета

11 сентября 2020 18:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 сентября во время посещения Национальной академии наук встретился с белорусскими учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета-1

Последние события в нашей стране указывают на то, что люди, особенно молодое поколение, слабо ориентируются в исторических ценностях белорусского народа. Например, выступление директора нашего института Даниловича об исторических фактах о бело-красно-белом флаге дало ряд даже нападок на него. И, к большому сожалению, эти нападки были от наших коллег из вузов.

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Александр Лукашенко: флаг ведь ни в чём не виноват, что у него такие цвета-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я тоже часто поправляю, что флаг ведь ни в чем не виноват, что у него такие цвета. Но куда денешься, что его использовали самые отвратительные люди, которые пришли к нам с войной на нашу территорию – фашисты. И это же не только те, кто еще жив (6 000 у нас живых участников войны), а те, кто еще совсем маленечкімі были в годы войны, видели это. После войны. Вообще-то, послевоенные – наше поколение – умели читать, знают это, и, тем не менее поперлись с этим флагом.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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