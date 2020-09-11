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Александр Лукашенко об экономике Беларуси: стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть

11 сентября 2020 21:18
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 сентября во время посещения Национальной академии наук встретился с белорусскими учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко об экономике Беларуси: стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть-1

Сегодня в мире отчетливо прослеживается тенденция существенного усиления роли государства в экономике. Скажите, на ваш взгляд какие основные задачи стоят перед государством в экономике в будущем?

Александр Лукашенко об экономике Беларуси: стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ. Скажу вам, что при нынешней власти и сохранении нынешнего Президента мы будем… конечно же, мы будем своим путем, как шли четверть века, реформировать нашу экономику.

Мы ведь стоим на плечах гигантов, как говорил классик. И надо, стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть. Поэтому мы, опираясь на то, что у нас есть – вы, ученые, к этому привычны, вы умеете это делать – давайте от этого отталкиваться и идти вперед. И точно так по всей экономике. Это будет основной принцип.

Александр Лукашенко об экономике Беларуси: стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть-7

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# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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