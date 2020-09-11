Александр Лукашенко об экономике Беларуси: стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть

Сегодня в мире отчетливо прослеживается тенденция существенного усиления роли государства в экономике. Скажите, на ваш взгляд какие основные задачи стоят перед государством в экономике в будущем?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ. Скажу вам, что при нынешней власти и сохранении нынешнего Президента мы будем… конечно же, мы будем своим путем, как шли четверть века, реформировать нашу экономику.

Мы ведь стоим на плечах гигантов, как говорил классик. И надо, стоя на плечах гигантов, развивать то, что у нас есть. Поэтому мы, опираясь на то, что у нас есть – вы, ученые, к этому привычны, вы умеете это делать – давайте от этого отталкиваться и идти вперед. И точно так по всей экономике. Это будет основной принцип.