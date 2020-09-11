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Президент Беларуси: печально, что наших детей тащат на улицы. Они верят, что ради светлого будущего необходимо разрушить настоящее

11 сентября 2020 20:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 сентября во время посещения Национальной академии наук встретился с белорусскими учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: печально, что наших детей тащат на улицы. Они верят, что ради светлого будущего необходимо разрушить настоящее-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости. Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь.

Президент Беларуси: печально, что наших детей тащат на улицы. Они верят, что ради светлого будущего необходимо разрушить настоящее-4

Достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило этих цветных революций. Они все перед нами и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны. Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно.

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Без преувеличения скажу: вы мозг нашей нации. Помните, что ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество.

# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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