Президент Беларуси: печально, что наших детей тащат на улицы. Они верят, что ради светлого будущего необходимо разрушить настоящее

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 сентября во время посещения Национальной академии наук встретился с белорусскими учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости. Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь.

Достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило этих цветных революций. Они все перед нами и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны. Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно.

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Без преувеличения скажу: вы мозг нашей нации. Помните, что ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество.