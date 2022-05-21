Эти кадры взбудоражили весь интернет. Какие социальные проблемы обнажило видео с издевательствами над собакой в Минске?
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Собака друг человека. Также, впрочем, как и кот, и другие домашние питомцы. Но это устойчивое выражение в последнее время все чаще подвергают сомнению зоозащитники и волонтеры. И делают это вовсе небезосновательно. Чуть ли не каждый месяц в сводки новостей попадает информация об очередном жестоком обращении с животными.
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Эту таксу зовут Люся. Кадры сняты буквально на днях, и их точно мало кто видел. Зато вот это видео с Люсей не так давно всполошило весь интернет.
Сергей Горохов, начальник управления по охране правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
В одном из дворов Минска подросток избивает собаку. Правоохранители незамедлительно отреагировали и установили личность девочки. Ей 11 лет, имеет вторую группу инвалидности. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка. Следует отметить, что родители ребенка, как и пользователи Сети, негативно отнеслись к такому поведению дочери.
Зоозащитники называют этот случай показательным. Он позволил обнажить ряд проблем, которые существуют и по отношению к животным, и, в первую очередь, в человеческом социуме.
Почему люди издеваются над животными? Мнение психолога читайте здесь.
Андрей Якимов, юрист, член экспертного совета Ассоциации зоозащитных организаций:
Появились вопросы: как нужно было реагировать, в каком порядке, как и кого нужно было извещать. Была ли возможность или даже обязанность пресекать эти действия. Если да, каким образом? Потому что подобного рода события возникают регулярно, у нас сегодня у каждого – к счастью для таких случаев, потому что они помогают их выявлять – есть записывающая техника (телефоны в первую очередь), но как мы ей распоряжаемся, куда мы в последующем эту информацию используем – это другой вопрос.
Чаще всего подобные ролики попадают в Сеть в сокращенном варианте. Ведь, как правило, так называемые операторы с благими намерениями и сами не видят завязки истории, при этом в виртуальном мире их комментарии порождают волну ненависти и негатива. Но самосуд не выход.
Андрей Якимов:
У подлинно неравнодушного гражданина, того, кому действительно небезразлична та или иная социальная несправедливость – пожалуйста, обращайтесь в государственные органы, создавайте этот в хорошем смысле нажим на то, чтобы показать проблему, ту, которая вам интересна. Ни одно государство не сможет реагировать на проблему, о которой оно не знает. Дайте возможность ему узнать.
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