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Безнаказанность поощряет и развращает. Почему люди издеваются над животными?

21 мая 2022 12:59
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Безнаказанность поощряет и развращает. Почему люди издеваются над животными?-1

Собака друг человека. Также, впрочем, как и кот, и другие домашние питомцы. Но это устойчивое выражение в последнее время все чаще подвергают сомнению зоозащитники и волонтеры. И делают это вовсе небезосновательно. Чуть ли не каждый месяц в сводки новостей попадает информация об очередном жестоком обращении с животными.

Как под Минском организовали настоящий концлагерь для собак – читайте здесь.

Безнаказанность поощряет и развращает. Почему люди издеваются над животными?-4

Психологи и юристы уверены, что безнаказанность поощряет и развращает. Хулиган, мучающий четвероногого, может превратиться в преступника. Откуда берется жестокость к братьям нашим меньшим, мы спросили у психолога.

Безнаказанность поощряет и развращает. Почему люди издеваются над животными?-7

Алла Луцевич, кризисный психолог:
Жестокость у человека – это приобретенная вещь. Это все-таки идет из семьи. Только слабый человек может обращаться жестоко с животными. Сильный человек, сильная и уверенная в себе личность любит животных, сочувствует, сопереживает им.

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# Человек и животные # общество # Алла Луцевич # Фотофакт

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