Безнаказанность поощряет и развращает. Почему люди издеваются над животными?

Новости Беларуси. Программа «Решение есть!» – проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Новости Беларуси. Программа «Решение есть!» – проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Собака друг человека. Также, впрочем, как и кот, и другие домашние питомцы. Но это устойчивое выражение в последнее время все чаще подвергают сомнению зоозащитники и волонтеры. И делают это вовсе небезосновательно. Чуть ли не каждый месяц в сводки новостей попадает информация об очередном жестоком обращении с животными.
Как под Минском организовали настоящий концлагерь для собак – читайте здесь.
Психологи и юристы уверены, что безнаказанность поощряет и развращает. Хулиган, мучающий четвероногого, может превратиться в преступника. Откуда берется жестокость к братьям нашим меньшим, мы спросили у психолога.
Алла Луцевич, кризисный психолог:
Жестокость у человека – это приобретенная вещь. Это все-таки идет из семьи. Только слабый человек может обращаться жестоко с животными. Сильный человек, сильная и уверенная в себе личность любит животных, сочувствует, сопереживает им.
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