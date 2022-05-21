«Чёрная передержка». Как под Минском организовали настоящий концлагерь для собак

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Собака друг человека. Также, впрочем, как и кот, и другие домашние питомцы. Но это устойчивое выражение в последнее время все чаще подвергают сомнению зоозащитники и волонтеры. И делают это вовсе небезосновательно. Чуть ли не каждый месяц в сводки новостей попадает информация об очередном жестоком обращении с животными.

Нередко после встречи с живодерами четвероногие остаются калеками. Некоторые и вовсе погибают. А мучители уходят от ответственности. Печальный пример – лжеприют в Смолевичском районе. Там жертвами человеческой жестокости по меньшей мере стали два десятка собак. В помещении старого коровника был организован так называемый пункт временного содержания. Под свою опеку хозяйка приюта Ольга Пойманова охотно брала животных со всей Беларуси. За вполне конкретный ценник обещала хорошие условия содержания и отменный рацион. На передержку отправлялись собаки из отлова или вызволенные у нерадивых хозяев, найденные бездомные псы. В итоге животные, и без того настрадавшиеся на своем веку, здесь мучительно умирали. А в это время ничего не подозревавшие кураторы исправно переводили деньги. Анна с этой «черной передержкой» не сотрудничала, но среди других добровольцев одной из первых приехала на место.

Анна Синкевич, зооактивист:

Наверное, самое страшное было осознавать тот ужас, который пережили те животные. Потому что они находились в узких, маленьких вольерах по несколько крупных собак. В вольерах были выгрызены сетки, собаки пытались выбраться, после чего вольеры снизу были заколочены старыми дверями.

Выживших четвероногих из собачьего концлагеря мигом разобрали зоозащитники и волонтеры. Лапушка и Туман теперь живут в Солигорске у Юлии Герасимовой. Собаки набирают в весе и уже справились с последствиями обезвоживания. А вот вселить в них былое доверие к человеку, говорит женщина, дело не из легких.

Юлия Герасимова, волонтер:

Вот она, малышка Лапушка. Тоже из этого кошмарного места Высокие Ляды. Девчонка очень любознательная, была крайне испугана. Сейчас она знает, что ей ничего не угрожает, что ее любят и о ней заботятся.