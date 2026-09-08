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Новости по тегу #Сергей Горохов

Как изменится движение в Минске в День города? Рассказали ГУВД Мингорисполкома
08 сентября 2026 11:55

Как изменится движение в Минске в День города? Рассказали ГУВД Мингорисполкома

Редкие персонажи и игровая валюта – как обезопасить детей от кибермошенников?
19 июня 2026 15:19

Редкие персонажи и игровая валюта – как обезопасить детей от кибермошенников?

Каждую информацию подвергать сомнению – что такое цифровая гигиена, объяснил депутат Мингорсовета
19 июня 2026 14:36

Каждую информацию подвергать сомнению – что такое цифровая гигиена, объяснил депутат Мингорсовета

Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в Сети обходят запрет?
16 ноября 2025 17:22

Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в Сети обходят запрет?

Как милиции удалось снизить уровень уличной преступности – узнали из первых уст
03 ноября 2025 15:48

Как милиции удалось снизить уровень уличной преступности – узнали из первых уст

Общественные места и киберпространство – о системе охраны правопорядка рассказал депутат Мингорсовета
03 ноября 2025 15:44

Общественные места и киберпространство – о системе охраны правопорядка рассказал депутат Мингорсовета

МВД фиксирует правонарушения в связи с участием в конкурсе, организованном блогером
23 октября 2025 07:02

МВД фиксирует правонарушения в связи с участием в конкурсе, организованном блогером

Административная и уголовная ответственность – какое наказание грозит за жестокое обращение с животными
23 сентября 2025 07:49

Административная и уголовная ответственность – какое наказание грозит за жестокое обращение с животными

С 12 сентября милиция Минска перейдёт на усиленный вариант несения службы
09 сентября 2025 13:39

С 12 сентября милиция Минска перейдёт на усиленный вариант несения службы

Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества
03 марта 2025 15:13

Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества

В ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, как будет организовано дорожное движение при праздновании Дня города
11 сентября 2024 09:09

В ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, как будет организовано дорожное движение при праздновании Дня города

О детской преступности, причинах правонарушений и ответственности. Большой разговор с депутатом Мингорсовета
06 сентября 2024 20:37

О детской преступности, причинах правонарушений и ответственности. Большой разговор с депутатом Мингорсовета