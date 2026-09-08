Новости по тегу #Сергей Горохов

Минск готовится к празднованию 959-летия. Главные события развернутся 12 сентября у Дворца спорта. В этот день сотрудники столичной милиции перейдут на усиленный вариант службы.
Объясните детям, что не нужно делать. Не вводить, не менять учетные записи, не общаться с незнакомыми.
Все, что связано с общением не непосредственным, а по телефону голосом, SMS либо интернет-связи нужно подвергать сомнению.
Мы выбрали в мессенджере товар и договорились о встрече с продавцом-нелегалом. В ответ получили видео, фото и даже координаты локации, где будет ждать курьер. Оказалось, это у входа в метро. Туда мы отправили тайного покупателя, которому еще не исполнилось 18...
Мы наблюдаем снижение почти на 20 %. Это результат работы, которая проводилась год назад, планировалась два года назад. Наши перспективные планы и прогнозы помогают реализовывать те задачи, которые ставим.
Три основных направления, по которым мы работаем. Учитываем опыт предыдущих лет, анализируем, какие виды преступлений совершались.
«Молодые люди, забывая о границах дозволенного, устраивают провокации в общественных местах, повреждают чужое имущество, создают помехи для движения транспорта».
В административном законодательстве – статья 16.29. Штрафные санкции до 30 базовых величин, исправительные работы и административный арест. Если говорим об уголовно наказуемом деянии, общая конструкция статьи такая же. Но она дополнена иными квалифицирующими признаками.
В целях безопасности гостей праздника доступ на основные площадки будет организован через контрольно-пропускные пункты.
Все связано с интернет-пространством, поэтому и наша задача – максимально активнее внедряться.
В праздничные дни на усиленный режим несения службы перейдёт столичная милиция. В места проведения массовых мероприятий можно будет попасть через контрольно-пропускные пункты, оборудованные камерами хранения. Также рядом с праздничными локациями ограничат дорожное движение.
Как разобраться в причинах правонарушений? Как их не допустить? Как дать возможность подростку почувствовать, что в его силах исправить свою ошибку? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07