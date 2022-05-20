«Достаточно серьёзная цифра». Судья о печальной статистике жестокого обращения с животными в Беларуси

Новости Беларуси. Программа «Решение есть!» – проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Собака друг человека. Также, впрочем, как и кот, и другие домашние питомцы. Но это устойчивое выражение в последнее время все чаще подвергают сомнению зоозащитники и волонтеры. И делают это вовсе небезосновательно. Чуть ли не каждый месяц в сводки новостей попадает информация об очередном жестоком обращении с животными.

В такие моменты задаешь себе вопрос: собака – друг человека, а человек собаке кто? Возможно, фраза «мы в ответе за тех, кого приручили» зазвучит по-новому после принятия закона о защите животных, о котором сейчас активно спорят. А пока печальная статистика неумолима.