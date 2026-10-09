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Новости по тегу #Человек и животные

В Гродно 45-летнего мужчину задержали за жестокое обращение с животным
09 октября 2026 14:56

В Гродно 45-летнего мужчину задержали за жестокое обращение с животным

Осенняя миграция диких животных – вот что нужно знать водителям и дачникам при встрече с лесными обитателями
01 октября 2026 09:51

Осенняя миграция диких животных – вот что нужно знать водителям и дачникам при встрече с лесными обитателями

В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?
28 августа 2026 08:03

В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?

В Беларуси появилась первая в стране ветклиника на колесах
23 августа 2026 08:03

В Беларуси появилась первая в стране ветклиника на колесах

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений
15 июня 2026 17:54

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений

Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ
01 июня 2026 18:59

Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко
01 июня 2026 17:56

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко

Что происходит в частных ветклиниках Беларуси – обсудят в ток-шоу «По существу»
01 июня 2026 08:11

Что происходит в частных ветклиниках Беларуси – обсудят в ток-шоу «По существу»

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит
20 мая 2026 17:40

«Опытные ветврачи не всегда задерживаются в частных клиниках» – белоруска рассказала, почему так происходит

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены
20 мая 2026 17:30

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены

Может ли домашнее животное разрушить отношения в семье? Психолог рассказала два случая
08 апреля 2026 18:25

Может ли домашнее животное разрушить отношения в семье? Психолог рассказала два случая

Почему некоторые бабушки заводят по 20 кошек? Поговорили с зоозащитницей
08 апреля 2026 17:58

Почему некоторые бабушки заводят по 20 кошек? Поговорили с зоозащитницей