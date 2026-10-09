Новости по тегу #Человек и животные

В Гродно обычное застолье закончилось гибелью собаки и уголовным делом.
Осень – пик миграции диких животных. О том, что делать водителям при встрече с лесными обитателями на дороге и как защитить участок от непрошенных гостей, узнали у нашего гостя.
Одно из ключевых нововведений – регистрация кошек может стать добровольной.
Передвижной медицинский комплекс оснащен всем необходимым для диагностики и лечения животных, а на его борту дежурит квалифицированный ветеринарный врач и работает полноценная экспресс-лаборатория.
Оформить документы на кошку или собаку можно при личном посещении филиала службы «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал.
Регулировать или не регулировать – такую позицию должен выработать орган-регулятор, Министерство сельского хозяйства, прокомментировал Анатолий Юрастов.
«Буквально недели две – мы откроем по улице Ангарской новую клинику».
1 июня на площадке ток-шоу «По существу» обсудим звериный вопрос.
«Когда животному оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, он не бежит к владельцу, который сидит и ждет. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает».
«Один день, одни сутки койко-место в реанимации – 1700 рублей».
«У каждого человека помимо эмоций есть еще ум».
«К большому сожалению, когда мы видим таких бабушек, мы приходим, наводим порядок в квартире, уговариваем человека потихонечку этих животных раздавать».
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