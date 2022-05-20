Её любила даже кошка. В Минске мужчина ударом ноги убил соседского йорка на площадке

Новости Беларуси. Программа «Решение есть!» – проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Новости Беларуси. Программа «Решение есть!» – проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Еще неделю назад на этом месте отдыхал любимец семьи – йоркширский терьер Ева. Жизнерадостная и энергичная, умная и любознательная.
Ольга Кулинкович, хозяйка Евы:
Все, кто видел эту собаку, умилялись, даже маленькие дети. Её настолько все любили, что ни у кого не укладывается в голове. Настолько маленькая, добрая, ласковая.
О своем йорке хозяйка собаки Ольга Кулинкович может говорить часами. В семейном архиве сотни фотографий и видео с маленьким питомцем. В этом доме Еву любили все: и взрослые, и дети, и даже кошка Боня.
Ольга Кулинкович:
Она плакала, она искала ее, ходила. Первый день, когда это все случилось, мы ее вообще не видели. Она спряталась, мы даже за нее пугались периодически, что тоже выбежала. Она спряталась в шкафу.
Собака прожила у Кулинковичей больше семи лет. За эти годы она превратилась в члена семьи и лучшего друга. Но 14 мая Евы не стало. Сосед по имени Роман пинком ноги убил ее из-за того, что она якобы лаяла на его детей. Собака скончалась на месте.
Ольга Кулинкович:
Они сказали, что ее вроде как видели, отпихнули ногой – она напугала детей, гавкнула. А по итогу сознались, что они просто ее убили. Завернули в пакет и выкинули в мусорный ящик. Я ее оттуда доставала. Вызвала милицию и начались разбирательства, и следствие будет.
«Достаточно серьезная цифра». О печальной статистике жестокого обращения с животными в Беларуси читайте здесь.
Чтобы разобраться, как Ева оказалась за пределами квартиры – сыщики не нужны. Йорк прошмыгнул в тамбур, когда в гости к Ольге пришла подруга. Собака по характеру была тихой и потому на каких-то полчаса оказалась вне поле зрения.
Ольга Кулинкович:
Мы оббегали весь дом, нигде ее не было. Чисто случайно я поймала девушку, начала расспрашивать – она сказала, что нет, не видела и убежала от меня. Потом я опять словила ее в тамбуре, начала спрашивать и поняла, что что-то не то. Потом я уже сказала, что буду обращаться в милицию – собака нам очень дорога, будем ее искать.
Та самая девушка оказалась супругой Романа. Избежала она разговора и с нашей съемочной группой.
Здравствуйте, Романа можно увидеть. А можно поговорить с вами, девушка.
Конечно, спрятаться от камеры за дверью и собаконенавистнику, и его супруге удалось. Вот только от собственной совести не спрячешься даже за каменной стеной.
Дмитрий Улога, судья Верховного суда Беларуси:
Каждый человек, который совершил подобное деяние, допустил жестокое обращение с животными. Он ведь пошел на сделку со своей совестью. Он смог это сделать, он переступил через себя, свои нравственные идеалы. Такой человек в дальнейшем все равно останется в нашем обществе. Это нам нужно его перевоспитывать. Своим негативным отношением к таким фактам, во-первых, во-вторых – освещением этих фактов в СМИ, доведения до сведения наиболее широкой массы людей, чтобы даже соседи знали, что это за человек.
Пакет и мусорный бак – вот основные улики по делу об убийстве Евы. Следственная группа осмотрела место происшествия, участковый опросил хозяйку собаки и виновного. Труп забрали. В местном РУВД по факту случившегося ЧП проводится проверка, назначены экспертизы. Никаких инцидентов между собакой и соседом раньше не было. Причины его поступка остаются страшной загадкой и для самой Ольги, и для остальных домочадцев.
Не представляю, чтобы я или мой муж с ними сделали в такой момент, моральное чудовище. А с виду никогда не скажешь, что внутри такой варвар. Так мило со своими детками, как квочка, ходит. Никогда и не подумали бы.
Такое нельзя прощать.
Это просто кошмар, я до сих пор не могу прийти в себя, как так можно? А еще завязать в пакет и выбросить в мусорку. Боже, с кем мы живем рядом.
Если может убить собаку, то и человека завалит.
Я бы за своего йорка просто пришел бы и засунул бы ему нос в голову.
При очень давнем общении здесь в чате в этим типом Романом, было сразу понятно, что человек он странный и злобный. Думаю, кто знает, тот поймет о чем я.
Ольга Кулинкович:
Дети получили страшнейшую травму. Какой-то даже, честно сказать, появился страх выйти на лестничную площадку. Они боялись остаться даже днем дома. Сосед на сегодняшний момент просит как-то компенсировать свой поступок. Какая компенсация – верните собаку. Но ее уже, к сожалению, уже никто не вернет.
Чипирование животных, гостиницы для кошек и собак, право собственности на любимцев. Интервью с Марией Василевич читайте здесь.