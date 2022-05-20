Её любила даже кошка. В Минске мужчина ударом ноги убил соседского йорка на площадке

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Еще неделю назад на этом месте отдыхал любимец семьи – йоркширский терьер Ева. Жизнерадостная и энергичная, умная и любознательная.

Ольга Кулинкович, хозяйка Евы:

Все, кто видел эту собаку, умилялись, даже маленькие дети. Её настолько все любили, что ни у кого не укладывается в голове. Настолько маленькая, добрая, ласковая.

О своем йорке хозяйка собаки Ольга Кулинкович может говорить часами. В семейном архиве сотни фотографий и видео с маленьким питомцем. В этом доме Еву любили все: и взрослые, и дети, и даже кошка Боня.

Ольга Кулинкович:

Она плакала, она искала ее, ходила. Первый день, когда это все случилось, мы ее вообще не видели. Она спряталась, мы даже за нее пугались периодически, что тоже выбежала. Она спряталась в шкафу. Собака прожила у Кулинковичей больше семи лет. За эти годы она превратилась в члена семьи и лучшего друга. Но 14 мая Евы не стало. Сосед по имени Роман пинком ноги убил ее из-за того, что она якобы лаяла на его детей. Собака скончалась на месте.

Ольга Кулинкович:

Они сказали, что ее вроде как видели, отпихнули ногой – она напугала детей, гавкнула. А по итогу сознались, что они просто ее убили. Завернули в пакет и выкинули в мусорный ящик. Я ее оттуда доставала. Вызвала милицию и начались разбирательства, и следствие будет. «Достаточно серьезная цифра». О печальной статистике жестокого обращения с животными в Беларуси читайте здесь.

Чтобы разобраться, как Ева оказалась за пределами квартиры – сыщики не нужны. Йорк прошмыгнул в тамбур, когда в гости к Ольге пришла подруга. Собака по характеру была тихой и потому на каких-то полчаса оказалась вне поле зрения. Ольга Кулинкович:

Мы оббегали весь дом, нигде ее не было. Чисто случайно я поймала девушку, начала расспрашивать – она сказала, что нет, не видела и убежала от меня. Потом я опять словила ее в тамбуре, начала спрашивать и поняла, что что-то не то. Потом я уже сказала, что буду обращаться в милицию – собака нам очень дорога, будем ее искать. Та самая девушка оказалась супругой Романа. Избежала она разговора и с нашей съемочной группой.

Здравствуйте, Романа можно увидеть. А можно поговорить с вами, девушка. Конечно, спрятаться от камеры за дверью и собаконенавистнику, и его супруге удалось. Вот только от собственной совести не спрячешься даже за каменной стеной.

Дмитрий Улога, судья Верховного суда Беларуси:

Каждый человек, который совершил подобное деяние, допустил жестокое обращение с животными. Он ведь пошел на сделку со своей совестью. Он смог это сделать, он переступил через себя, свои нравственные идеалы. Такой человек в дальнейшем все равно останется в нашем обществе. Это нам нужно его перевоспитывать. Своим негативным отношением к таким фактам, во-первых, во-вторых – освещением этих фактов в СМИ, доведения до сведения наиболее широкой массы людей, чтобы даже соседи знали, что это за человек.

Пакет и мусорный бак – вот основные улики по делу об убийстве Евы. Следственная группа осмотрела место происшествия, участковый опросил хозяйку собаки и виновного. Труп забрали. В местном РУВД по факту случившегося ЧП проводится проверка, назначены экспертизы. Никаких инцидентов между собакой и соседом раньше не было. Причины его поступка остаются страшной загадкой и для самой Ольги, и для остальных домочадцев.

Не представляю, чтобы я или мой муж с ними сделали в такой момент, моральное чудовище. А с виду никогда не скажешь, что внутри такой варвар. Так мило со своими детками, как квочка, ходит. Никогда и не подумали бы. Такое нельзя прощать.

Это просто кошмар, я до сих пор не могу прийти в себя, как так можно? А еще завязать в пакет и выбросить в мусорку. Боже, с кем мы живем рядом. Если может убить собаку, то и человека завалит.

Я бы за своего йорка просто пришел бы и засунул бы ему нос в голову. При очень давнем общении здесь в чате в этим типом Романом, было сразу понятно, что человек он странный и злобный. Думаю, кто знает, тот поймет о чем я.