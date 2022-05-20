Чипирование животных, гостиницы для кошек и собак, право собственности на любимцев. Интервью с Марией Василевич

Новости Беларуси. В марте белорусские депутаты начали работу над подготовкой законопроекта об ответственном обращении с животными. Перед тем как попасть на рассмотрение в Овальный зал, документ будет вынесен на общественное обсуждение. По сути, этот документ – абсолютно новый для Беларуси и пишется чуть ли не с нуля. Планируется, что нормативно-правовой акт затронет все сферы взаимоотношений животных и человека. Об этом рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. О воспитании ответственного отношения к животным и о том, как воплотить это в соответствующий законопроект, поговорим с депутатом Палаты представителей Марией Василевич.

Сергей Шуманский, ведущий:

Почему вы, молодой депутат, взяли на себя такой груз ответственности. 20 лет в нашей стране пытались принять, утвердить этот законопроект, связанный с отношением к животным? «Касалось именно безнадзорных животных». О первом депутатском опыте

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, «Мисс Беларусь – 2018»:

Начиная свою работу в парламенте два года назад, так как-то сложилось, что первое обращение ко мне гражданина как к депутату касалось именно безнадзорных животных. С того момента очень часто и мои избиратели, и избиратели из других округов обращались с этой тематикой. В течение двух лет я активно занималась именно этой темой, было проведено много круглых столов, встреч с зоозащитниками, ветеринарами, кинологами, и в эту тему я погрузилась на 100 %. Были попытки добавить этот законопроект в план законопроектов и 2020 года, и 2021-го, но в итоге, понимая, что не увенчались все мои предыдущие действия успехом, было принято решение поднять этот вопрос на весьма авторитетной площадке, которую услышит каждый. Возможно, и не было уверенности того, что глава государства подержит мою инициативу. Тем не менее даже озвучить этот вопрос на аудиторию всей страны, мне кажется, это был бы хороший шаг. Слава богу, все закончилась замечательно. Сейчас законопроект находится в стадии разработки, будем надеяться, что это будет последняя удачная попытка. Сергей Шуманский:

Что включает в себя понятие «в разработке»? Что сдвинулось с мертвой точки, это понятно, это уже хорошо. Что сейчас происходит? Пока вы это в каком-то узком кругу с заинтересованными ведомствами намечаете какие-то планы действий? Сейчас находимся на стадии чернового написания проекта, сформирована рабочая группа

Мария Василевич:

Да, все верно. Даже не намечаем план действий, а уже разрабатываем весь текст будущего закона. Этот промежуток обычно занимает от года до двух лет. Естественно, мы стараемся самыми быстрыми темпами принять этот законопроект. Сейчас мы находимся на стадии, можно сказать, чернового написания проекта. Была сформирована рабочая группа, это произошло в марте, и в нее вошли представители всех заинтересованных ведомств: министерств сельского, жилищно-коммунального хозяйства, МВД, Генеральная прокуратура, зоозащитники, кинологи, ветеринары, представители других заинтересованных ведомств, естественно, местные распорядительные органы. На данных рабочих группах мы, можно сказать, построчно, по каждому слову выверяем тот законопроект, который будет вынесен на согласование среди ведомств и (после этого) на общественное обсуждение. После удачного общественного обсуждения мы вновь соберемся на рабочие группы, где будем уже обсуждать предложения граждан. После того как все предложения будут обсуждены (некоторые из них будут включены в проект) проект будет внесен в Палату представителей, где в первом и во втором чтениях будет рассмотрен депутатами, а далее, будем надеяться, будет подписан главой государства.

Сергей Шуманский:

Что будет подразумевать под собой этот закон? Мария Василевич:

Если говорить о текущем законопроекте, то, во-первых, нужно сказать, что он затрагивает не только домашних животных, это не только кошки и собаки, в том числе мы рассматриваем отношения человека и лабораторных животных, человека и служебных животных, животных, которые используются в культурной деятельности и спорте. То есть наиболее широкий спектр рассматривается в этом законопроекте. Кроме того, мы говорим об основных правилах содержания и обращения с животными не только со стороны владельцев у себя дома, но и пунктах содержания животных, когда они туда попадают после отлова, например, с улицы. Также мы коснемся деятельности приютов, тех организаций, где животные находятся на более длительном периоде, гостиниц для животных, правил разведения животных, правил выгула, чипирования, стерилизации – спектр огромный, права перехода, права собственности при различных обстоятельствах: животное было утеряно, приют его поймал и в течение какого периода право собственности находится еще у владельца, который потерял собаку или избавился и через какой период он уже переходит на право собственности к приюту. То есть действительно проект очень большой, порядка 40 страниц. Сергей Шуманский:

И сразу у меня возник вопрос. А что на данный момент у нас это вообще никак не регулируется? Мария Василевич:

У нас есть нормативно-правовые акты, которые касаются этой сферы. В первую очередь это правила содержания домашних котов и собак – там есть несколько пунктов по безнадзорным животным. Он был принят аж в 2001 году, то есть мы понимаем, что требует пересмотра. Также есть статьи Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, здесь регулируются именно вопросы жестокого обращения с животными. Есть локальные акты некоторых ведомств, например, по перевозке животных, тут уже Белорусская железная дорога отдельно свой акт выпускает, авиаперевозки отдельно, но общего закона до сих пор, к сожалению, не было. О чипировании: «Самый гуманный способ сократить ситуации, когда от животных избавляются Сергей Шуманский:

Если вернуться к моменту с чипированием. Многие, и владельцы, и зоозащитники, считают что это и есть какое-то жестокое обращение с животными (проникновение). В данном случае закон обяжет обязательно чипирование?