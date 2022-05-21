«Нестрашно за ребёнка». В Беларуси ремонтируют детские площадки, чтобы избежать травматизма среди малышей и подростков

Новости Беларуси. В преддверии летних каникул особенно актуальна проблема безопасности детских игровых площадок. В российском Кемерово мальчик упал с горки на детской площадке и сломал позвоночник. Состояние детского оборудования во дворах наших городов тоже нередко вызывает нарекания со стороны родителей. В ЖЭУ то и дело поступают жалобы: неудовлетворительное состояние горок, лестниц, отсутствие песка в песочницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На каждое обращение реагируют. Но, может, пора и родителям принять участие в благоустройстве дворовых территорий? Не всегда так, как хочется некоторым. Недетская тема о детских площадках у Виктора Пралича.

С наступлением тепла детский смех в игровом комплексе агрогородка Кировская под Витебском слышен каждый день. Эту площадку оборудовали несколько лет назад к «Дожинкам». Теперь семьи с детьми могут не ездить в городские развлекательные центры, чтобы порадовать своих малышей. Свободное время здесь проводят и любители здорового образа жизни: устраивают турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, а также поединки по большому теннису.

Елизавета Пузанская, жительница агрогородка:

Я прихожу, потому что мне нравится. Я гуляю с друзьями. И мы долго проводим время. Часами. Много приходят, играют. Баскетбол, волейбол, футбол. На площадке катаются. По пути домой у Ольги Андреевой с дочкой Сашей обязательная точка маршрута – эта детская площадка в виде корабля. Сами они живут в соседнем поселке. Но такой роскоши, признаются, там нет.

Ольга Андреева, жительница Бителево:

Прежде всего безопасность. А также чтобы ребенку было интересно. Наша площадка просматривается со всех четырех зон. Нестрашно за ребенка. Даже если отвернулся на 5 минут, ты можешь увидеть своего ребенка.

Виктор Пралич, корреспондент:

А это обратная сторона медали. Центр Витебска советской застройки. Когда-то эта горка пользовалась популярностью среди детей. Сейчас она пустует. Вход заварен. Из развлечений только одни качели. Сегодня в Витебске насчитывается более полутора тысяч детских площадок. Накануне летнего сезона каждую из них обследуют специалисты и выносят вердикт. Оценивается в первую очередь безопасность. Ржавую горку можно покрасить, а шатающиеся качели – укрепить. Но если есть хоть малейшие сомнения в прочности конструкций – площадку сносят.