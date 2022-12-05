«Есть задача разворота». Можно ли ожидать каких-то прорывов от предстоящего саммита ЕАЭС?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
На неделе у нас будет саммит ЕАЭС. Мы на наших программах много говорим о разных интеграционных объединениях. Наверное, за последний год чаще всего говорили, что не было счастья, да несчастье помогло. Решения, к которым мы шли годами и никак не могли получить, те же расчеты в валютах национальных…
Кирилл Казаков, СТВ:
Санкции нас сблизили.
Алена Сырова:
Санкции нас сблизили. Так вот, грядущий саммит, с точки зрения экономистов можно ожидать каких-то прорывов, особых договоренностей? Или уже ближе некуда?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Не сказать, что ближе некуда. Это неправильно так говорить, потому что мы находимся где-то, может, на третьей ступени. Интеграция проходит в несколько ступеней, еще нет общего валютного союза, экономического, как в Евросоюзе.
Кирилл Казаков:
Сколько всего ступеней?
Ирина Новикова:
Считается, что пять. Говорить, что мы где-то прыгнем на другую ступень – нет. Я не думаю, что валюта общая появится. Но другое дело, что интеграция сближает нас. Предположим, для Беларуси. Когда мы интегрировались, когда создавался ЕАЭС, сначала это были только три страны: Казахстан, Россия и Беларусь. Обратите внимание, интеграция получилась, но все три страны преследовали разные цели, не совпадающие. Россия – геополитическую, мы рынки сбыта искали, и это правильно, а у Казахстана есть нефть, но нет трубопроводного транспорта, им нужно было российским воспользоваться. Поэтому мы объединились, и неплохо объединились. И когда мы говорим о нынешней встрече, да, шаги будут предприняты. Но то, что мы имеем такой емкий рынок, я была и в Киргизии, я была в Казахстане, очень много наших фирменных магазинов, особенно продовольственные, мебельные наши там представлены, ковры наши. Поэтому нам сохранить и по возможности еще расширить. Понимаете, как складывается ситуация, когда распался Советский Союз, что сделали эти страны, которые якобы стали свободными? Они стали покупать технику из других стран, не как раньше, например, мы производили свою технику, не нашу, а какую-то зарубежную.
Кирилл Казаков:
Но никто же не думает, что за техникой идет обслуживание, которое стоит в три раза дороже.
Ирина Новикова:
Да. Поэтому, если в этом плане, будут покупать нашу технику, если мы сможем создать центр по обслуживанию нашей техники для фермеров и так далее. Возможно, это как-то улучшит продвижение нашей продукции за рубеж. А то, что мы будем подниматься на следующую ступень, я не ожидаю.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Более того, это как раз такое совещание, которое еще раз подчеркнет, что, так как для нас закрылись премиальные маржинальные рынки Евросоюза и Украины, у нас есть задача разворота и освоения в полной мере рынков ЕАЭС, других зарубежных стран. Это очередное подтверждение того, что мы будем работать. Мы заинтересованы не просто в торговле, мы заинтересованы в развитии, кооперации, в интеграции, в чем всегда Республика Беларусь была заинтересована. Нам надо развивать производство с высокой добавленной стоимостью, что позволит нам выполнить наши планы, о которых мы сегодня говорим.
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