«Есть задача разворота». Можно ли ожидать каких-то прорывов от предстоящего саммита ЕАЭС?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:

На неделе у нас будет саммит ЕАЭС. Мы на наших программах много говорим о разных интеграционных объединениях. Наверное, за последний год чаще всего говорили, что не было счастья, да несчастье помогло. Решения, к которым мы шли годами и никак не могли получить, те же расчеты в валютах национальных… Кирилл Казаков, СТВ:

Санкции нас сблизили. Алена Сырова:

Санкции нас сблизили. Так вот, грядущий саммит, с точки зрения экономистов можно ожидать каких-то прорывов, особых договоренностей? Или уже ближе некуда?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Не сказать, что ближе некуда. Это неправильно так говорить, потому что мы находимся где-то, может, на третьей ступени. Интеграция проходит в несколько ступеней, еще нет общего валютного союза, экономического, как в Евросоюзе. Кирилл Казаков:

Сколько всего ступеней?