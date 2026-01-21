Власти Гренландии выпустили для жителей экстренную инструкцию по выживанию

На фоне американских притязаний Гренландия начинает готовиться к худшему. Правительство датского острова выпустило для жителей экстренную инструкцию по выживанию под названием «Будьте готовы на пять дней», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В брошюре гражданам настоятельно рекомендуют запастись водой, едой и лекарствами, а также обеспечить возможность автономного отопления и связи. Формально власти призывают подготовиться к внезапному отключению электричества, как это было в прошлом году.

Однако недавний призыв министра юстиции к единству народа для сохранения идентичности только усиливает ощущение, что Гренландия готовится не к бытовому, а к геополитическому кризису. К слову Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе вновь заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии.