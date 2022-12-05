В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы затрагивали тему наших золотовалютных резервов, их снижения, потому что мы будем выполнять наши кредитные обязательства. Судя по риторике главы государства, наши выплаты по кредитам – это тоже безусловный приоритет и обязательная статья расходов в нашем бюджете.

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Республика Беларусь всегда себя позиционировала надежным заемщиком. И мы такую репутацию, надеюсь, продолжаем иметь на финансовых рынках. Мы всегда расплачивались по долгам. В текущих условиях мы вынуждены это делать, правда, немного скорректировав механизмы конкретные, потому что, по сути, нас отрезали от платежной системы – то, что касается доллара и евро. Нас лишили соответствующей инфраструктуры. Алена Сырова:

Параллельно задам вопрос. Мы говорим о выплатах недружественным странам в белорусских рублях? Дмитрий Кийко: Да. Алена Сырова:

А если они скажут: «А нам так не надо?»