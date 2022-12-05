Прямой эфир

В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами

05 декабря 2022 18:39
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Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Мы затрагивали тему наших золотовалютных резервов, их снижения, потому что мы будем выполнять наши кредитные обязательства. Судя по риторике главы государства, наши выплаты по кредитам – это тоже безусловный приоритет и обязательная статья расходов в нашем бюджете.  

В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами-1

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:  
Республика Беларусь всегда себя позиционировала надежным заемщиком. И мы такую репутацию, надеюсь, продолжаем иметь на финансовых рынках. Мы всегда расплачивались по долгам. В текущих условиях мы вынуждены это делать, правда, немного скорректировав механизмы конкретные, потому что, по сути, нас отрезали от платежной системы – то, что касается доллара и евро. Нас лишили соответствующей инфраструктуры.  

Алена Сырова:  
Параллельно задам вопрос. Мы говорим о выплатах недружественным странам в белорусских рублях?  

Дмитрий Кийко:  

Да.  

Алена Сырова:  
А если они скажут: «А нам так не надо?»  

В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами-4

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Продайте нам валюту, мы купим с удовольствием.  

Дмитрий Кийко:  
Как это? Говорить: «Вы нам должны заплатить, но кассу, через которую вы платите, мы закрыли. Но вы все равно нам должны». Что нам делать? Грубо говоря, возьмем эти деньги, принесем, возле кассы положим и скажем: «Ну, пожалуйста».  

Ирина Новикова, доктор экономических наук:  
А они скажут: «Мы не брали».  

Дмитрий Кийко:  
А мы скажем: «А мы платили». Будем разбираться.  

Кирилл Казаков, СТВ: 
Так в итоге какой выход-то?   

Дмитрий Кийко:  
Мы будем исполнять обязательства по государственному долгу всеми доступными для нас способами. У нас нет цели уйти от этих выплат.  

Кирилл Казаков:   
Белорусский рубль – доступная валюта? Доступная. У нас она ходит в обороте? Ходит. Все.  

Дмитрий Кийко:  
Вы знаете, я думаю, после того, как непосредственно пойдут расчеты, она станет еще более доступной и еще более востребованной. Потому что решение-то принимают, наверное, в большей части политики. А конкретные инвесторы, конечно, заинтересованы в том, чтобы то, что они вложили и рассчитывали на этом заработать, как минимум, должны получить свои вложения. Поэтому я думаю, что в этой новой системе платежей, которую мы предложили, инвесторы, в том числе из недружественных стран, будут искать способы в том числе и получить оплату этого долга в белорусских рублях.    

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# Кредиты Беларуси # общество # Алена Сырова # Дмитрий Кийко # Анатолий Насеня # Ирина Новикова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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