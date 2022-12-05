В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы затрагивали тему наших золотовалютных резервов, их снижения, потому что мы будем выполнять наши кредитные обязательства. Судя по риторике главы государства, наши выплаты по кредитам – это тоже безусловный приоритет и обязательная статья расходов в нашем бюджете.
Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Республика Беларусь всегда себя позиционировала надежным заемщиком. И мы такую репутацию, надеюсь, продолжаем иметь на финансовых рынках. Мы всегда расплачивались по долгам. В текущих условиях мы вынуждены это делать, правда, немного скорректировав механизмы конкретные, потому что, по сути, нас отрезали от платежной системы – то, что касается доллара и евро. Нас лишили соответствующей инфраструктуры.
Алена Сырова:
Параллельно задам вопрос. Мы говорим о выплатах недружественным странам в белорусских рублях?
Дмитрий Кийко:
Да.
Алена Сырова:
А если они скажут: «А нам так не надо?»
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Продайте нам валюту, мы купим с удовольствием.
Дмитрий Кийко:
Как это? Говорить: «Вы нам должны заплатить, но кассу, через которую вы платите, мы закрыли. Но вы все равно нам должны». Что нам делать? Грубо говоря, возьмем эти деньги, принесем, возле кассы положим и скажем: «Ну, пожалуйста».
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
А они скажут: «Мы не брали».
Дмитрий Кийко:
А мы скажем: «А мы платили». Будем разбираться.
Кирилл Казаков, СТВ:
Так в итоге какой выход-то?
Дмитрий Кийко:
Мы будем исполнять обязательства по государственному долгу всеми доступными для нас способами. У нас нет цели уйти от этих выплат.
Кирилл Казаков:
Белорусский рубль – доступная валюта? Доступная. У нас она ходит в обороте? Ходит. Все.
Дмитрий Кийко:
Вы знаете, я думаю, после того, как непосредственно пойдут расчеты, она станет еще более доступной и еще более востребованной. Потому что решение-то принимают, наверное, в большей части политики. А конкретные инвесторы, конечно, заинтересованы в том, чтобы то, что они вложили и рассчитывали на этом заработать, как минимум, должны получить свои вложения. Поэтому я думаю, что в этой новой системе платежей, которую мы предложили, инвесторы, в том числе из недружественных стран, будут искать способы в том числе и получить оплату этого долга в белорусских рублях.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Накоплен достаточно существенный долг». Зачем нужны золотовалютные резервы?
Почему Беларусь планирует в 2023-м улучшить показатели в экономике, а весь остальной мир – нет?
Юлия Абухович: реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, а нам говорили, что такое невозможно